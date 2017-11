Kleintierschau muss ausfallen

Dommitzsch. Der neue Betreiber der Gaststätte „Stadt Potsdam“ untersagte dem Verein eine Ausstellung wegen „Geruchsbelästigung“ seiner Gäste, teilt der Verein in einem Schreiben an die Torgauer Zeitung mit. Trotzdem müssten die Dommitzscher jetzt nicht völlig enttäuscht sein. Denn nicht alles fällt aus.



Der Kleintierzuchtverein präsentiert seine mit vielen Gewinnen gespickte Tombola am 9. Dezember auf dem Dommitzscher Adventsmarkt. Die Hauptpreise sind in diesem Jahr eine Gans und ein Navigationsgerät, so der Sprecher Henrik Bock. Weitere Preise sind Elektrogeräte, Werkzeugboxen und vieles mehr. Der Kleintierzuchtverein Dommitzsch und Umgebung e.V. wünscht allen Bürgern eine besinnliche Weihnachtszeit und hofft auf großen Zuspruch am Stand auf dem Adventsmarkt. Schon im vergangenen Jahr hatten die Mitglieder Pech. Damals sorgte die Vogelgrippe für erhebliche Einschränkungen bei der Schau.