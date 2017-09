Klepatz erstellt Strafanzeige

Hintergrund war das Entfernen der von ihm am Samstag aufgestellten Absperrgitter (siehe gestrige TZ-Ausgabe). Dass dies einen Tag später ausgerechnet durch Polizeibeamte erfolgte, hatte Klepatz nach eigenem Bekunden zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht gewusst.

Der Unternehmer zeigte sich gegenüber der Torgauer Zeitung über jenen Fakt aber verwundert, zumal er noch am Samstagabend mit zwei Beamten über die Sache gesprochen habe, ihnen sogar einen von der Stadtverwaltung genehmigten Bauantrag für einen Schaukasten vorgehalten und ein nochmaliges Gespräch am Montag angeboten habe. „Daraufhin sind die Polizisten wieder gegangen“, sagte Klepatz. Die Sperrung erfolgte seiner Meinung nach vorschriftsmäßig.

Um so mehr könne er es nicht verstehen, dass die Gitter in der Zeit, als er zur Wahlurne schritt, entfernt worden sind. „Hier wurde ganz klar in mein Eigentum eingegriffen“, schimpfte der Reifenhändler, der gegenüber dem Landratsamt weiterhin auf eine angemessene Entschädigung für etwa 50 Quadratmeter setzt, die bei der Verlegung der Döbernschen Straße überbaut wurden. Er wolle jedenfalls nicht lockerlassen. Die Sperrung werde er vorerst aber nicht wieder aufbauen.