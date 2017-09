Klepatz macht Ernst

Torgau. Zwei Absperrgitter, diverse Schilder und Sicherheitsleuchten sowie eine Absperrkette: Dietmar Klepatz ging am Samstag aufs Ganze. Einer Probesperrung Anfang August ließ der Unternehmer nun in der Döbernschen Straße eine Dauersperrung folgen. Zumindest eine, die sich vorerst nur auf den kombinierten Fuß- und Radweg konzentriert, der an seinem Grundstück vorbeiführt. Obgleich dieses bis zur Mitte der Fahrbahn reicht, wollte er in den fließenden Verkehr dann doch nicht eingreifen. In gewisser Weise könne dies auch als letztes Zeichen verstanden werden, dass er noch immer auf ein Einlenken der Behörden hoffe. Es geht um etwa 50 Quadratmeter (die Behörden sprechen von 36 Quadratmeter), die Klepatz mit dem Neubau der Döbernschen Straße einst verloren habe, ohne dafür entschädigt worden zu sein.



Aus dem kombinierten Rad- und Fußweg wurde am Samstag ein "Sperrgebiet.

Bevor am Samstag die Absperrvorrichtungen in Stellung gebracht wurden, hatte es Klepatz Schritt für Schritt noch einmal dokumentiert: 20 Schritte in Richtung Schranken, knapp fünf Meterschritte in Richtung Werkstatt. Das daraus resultierende Dreieck macht etwa 50 Quadratmeter aus. Klepatz schritt die Seitenkanten nicht zum ersten Mal ab. Der Unternehmer hat mittlerweile derart viel Übung darin, dass selbst ein zu Hilfe genommenes Maßband zu den gleichen Längenabmessungen kam. „Den Kleinen will man an den Kragen, den Großen nicht“, fühlt sich Dietmar Klepatz nicht nur von den Behörden unverstanden sondern auch regelrecht verschaukelt. „Die Leute haben von Tuten und Blasen keine Ahnung“, schimpft er beim Ziehen der Absperrkette.



Der Streit um das überbaute Grundstückseckchen habe ihn viel Kraft gekostet. Kraft, die er lieber in den eigenen Reifenhandel gesteckt hätte Doch Klepatz steckt mit all seinen Emotionen zu tief drin, als dass er nun klein beigeben will. Im Gegenteil: „Ich ziehe das durch. Hier geht’s ums Prinzip der Fairness!“ Und das sollte mit all dem Ärger über ein simples Hinweisschild zu seinem Betrieb – dieses war auf der Bundesstraße 182 in Höhe Abzweig Nordstraße angebracht – einst ins Wanken geraten (die Torgauer Zeitung berichtete mehrfach darüber).

So könne man mit den Bürgern nicht umgehen, gibt sich Klepatz kämpferisch. „Ich habe mir geschworen, dass ich das hier durchziehe.“ Auf die Kosten schaut der Unternehmer schon längst nicht mehr.



Wie der Grundstücksstreit endet, kann derzeit noch niemand abschätzen. Noch am Freitag hatte Klepatz Post vom Landratsamt erhalten. Darin bedauert der scheidende Beigeordnete Ulrich Fiedler, dass es „trotz aller Bemühungen des Landrats nicht zu einer Kompromisslösung gekommen ist.“ Laut Fiedler werde der Landkreis den Anspruch auf öffentliche Nutzung und Grunderwerb nicht aufgeben. Fiedler bot an, den Grunderwerb für den Teil der Straße zum ortsüblichen Preis nach Bodenrichtwert durchzuführen. Das Landratsamt würde dazu die Kosten für die Vermessung sowie die Notar- und Gerichtskosten übernehmen. Doch für Klepatz ist dies keine Option. „Da geht es um etwa 100 Euro“, sagt ein Unzufriedener, der gut und gerne 10000 Euro bislang in den Streit investiert habe.



Unterdessen statteten Polizeibeamte nach Angabe des Reviers am Sonntagmorgen dem Unternehmer einen Besuch ab. Weil dieser aber nicht persönlich angetroffen worden sei, hätten die Beamten die Sperrung selbst entfernt. Eine Reaktion von Dietmar Klepatz blieb gestern erst einmal aus. Er war für die Torgauer Zeitung telefonisch nicht erreichbar.