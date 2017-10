Knapp am Titel vorbei geschrammt

Der Kreisfachverband Nordsachsen hatte die diesjährigen Kreismeisterschaften als offene Klassen ausgeschrieben. Startberechtigt waren Spieler von der Kreisklasse an aufwärts. So reisten unter anderem Aktive aus Cavertitz sowie Spitzenspieler aus Delitzsch, Rackwitz und Arzberg ins Oschatzer Tischtenniszentrum und nahmen neben den gastgebenden Telekom-Akteuren den Kampf um die Krone des Kreismeistertitels auf.

Dem rührigen Turnierleiter Michael Camen von Post SV Telekom Oschatz lagen Meldungen von insgesamt 21 Wettkämpfern vor. Entsprechend der Punktzahl-Rangliste wurde die Vorrunde in vier Gruppen ausgetragen. Die Spieler auf den jeweils ersten vier Rängen erreichten die Finalrunden.

Vor dem Einzelwettkampf wurden zunächst die Kreismeister im Doppel ermittelt. Dabei gingen zehn Paare ins Rennen. Im Finale setzten sich schließlich Moritz Camen/Patrick Käseberg (Telekom Oschatz) mit 3:0 gegen Andreas Nowack/Jerome Richter (Arzberg) durch. Auf dem Bronzeplatz landeten gemeinsam Steve Hannß/Louis Wilke (TSV Rackwitz) und Marcus Priemer/Christian Seifert (Lok Delitzsch).

Nach dem Doppel-Wettbewerb wurden in den Gruppen nach dem System „jeder gegen jeden“ die Kontrahenten für das Achtelfinale ermittelt. In der Runde der besten 16 kam es dann zu den folgenden Duellen: M. Camen (Oschatz) – J. Nitsche (Oschatz) 3:0, Richter (Arzberg) – Priemer (Delitzsch) 0:3, Wilke (Rackwitz) – Hannß (Rackwitz) 0:3, Hellmuth (Audenhain) – Herzog (Oschatz) 3:2, Nowack (Arzberg) – Lenz (Dahlen) 3:0, Micklitza (Oschatz) – Seifert (Delitzsch) 3:0, Reiche (Delitzsch) – Henze (Delitzsch) 3:2 und Schumann (Zwochau) – Käseberg (Oschatz) 0:3.

Im Viertelfinale bezwang Camen den Delitzscher Priemer in 3:1 Sätzen, Hannß schaltete Hellmuth mit 3:0 aus, Spitzenspieler Nowack aus Arzberg bezwang den ältesten Akteur des Turniers Rolf Micklitza (71 Jahre) mit 3:0, Käseberg besiegte Reiche mit 3:0.

Damit kam es im Halbfinale zur Begegnung Camen gegen Hannß (3:0) sowie dem Kracher zwischen dem starken Nowack und Lokalmatador Käseberg, den der Arzberger hauchdünn mit 3:2 Sätzen für sich entschied.

So blieb ein reines Oschatzer Finale aus. Doch im Endspiel zeigte der amtierende Kreismeister Moritz Camen seine ganze Klasse. In einem auf hohem spielerischen Niveau stehenden Vergleich verteidigte der Oschatzer seinen Titel mit einem 3:0-Erfolg gegen Andreas Nowack, der damit auf dem Silberplatz landete. Platz drei belegten gemeinsam Patrick Käseberg (Oschatz) und Steve Hannß (Rackwitz).

Die auf Platz eins bis drei gelandeten Aktiven sowie Nico Hellmuth (Audenhain) und Louis Wilke (Rackwitz) vertreten den Kreis Nordsachsen bei den Bezirksmeisterschaften des Spielbezirkes Leipzig.