Knapp vorbei ist auch daneben

Volleyball. (Bezirksliga/Frauen) TSV Rackwitz – TSV 1862 Schildau 3:2. Das Ziel des Tages war klar – maximale Punkteausbeute beim nordsächsischen Ligakonkurrenten! Mit Siegeswillen, Freude am Volleyballspielen und einer geringen Fehlerquote wollten die Schildauerinnen am Ende des Tages wichtige Punkte auf dem eigenen Konto verbuchen. Wollten!



Nach einem guten Start beider Mannschaften und hart umkämpften Punkten bis zu einem Stand von 7:8 zeigten die Schildauerinnen mehr Biss. Durch eine starke Feldabwehr und platzierte Angriffe von Zirm, Lerche und Co. zogen sie bis zu einem Punktestand von 13:19 schnell von dannen. Die Schildauerinnen spielten, unbeeindruckt vom Gegner, ihr Spiel und gewannen den ersten Satz.



Voller Konzentration gingen die Schildauerinnen in Runde 2. Trainer Hehde wechselte auf der Zuspielposition und brachte M. Jäkel. Der zweite Satz war anfangs ausgeglichen. Solide Blockarbeit von S. Zirm und E. Raue sowie platzierte Leger von J. Berndt und C. Lerche zauberten dem Gegner hin und wieder eine finstere Miene ins Gesicht. Doch dann häufte sich bei Schildau die Eigenfehlerquote. Die Rackwitzerinnen erspielten sich durch starke Angriffe und eine flinke Feldabwehr Punkt für Punkt (18:14) und sicherten sich den Satzgewinn.



Neuer Satz, neues Glück! Erneuter Wechsel bei Schildau. Für M. Jäkel kam C. Lindner zum Einsatz. Der 3. Satz war zunächst ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch aufgrund von Fehlern durch Missverständnisse in der eigenen Hälfte, unsauberem Spiel und mangelnder Konzentration beim Service gestatteten die Schildauerinnen den Gastgeberinnen ein leichtes Spiel, die dann alsbald den Deckel drauf machten und mit 25:17 gewannen.



Nach einer motivierenden Ansprache und einem flammenden Appell des Trainerduos T. Hehde und C. Lerche mobilisierten die 1862erinnen noch einmal alle Kräfte. Im 4. Satz sollte nun M. Hempel für neuen Schwung auf der Außenposition sorgen und M. Rüster die Routine ins Spiel zurückbringen. Die Ansagen und Personalveränderungen hatten gefruchtet. So gingen die Gneisenaustädterinnen gleich zu Beginn des 4. Satzes durch starke Aufschläge von E. Raue in Führung und ließen sich ihren Punktevorsprung nicht mehr nehmen und wurden mit dem Gewinn des vierten Satzes (25:22) belohnt. Damit Tiebreak.

Die Schildauerinnen erspielten sich mit starken Angriffen und flinker Feldabwehr Punkt für Punkt zur zwischenzeitlichen Führung von 11:8. Doch zu früh gefreut! Der fünfte Satz wurde noch einmal zur Nervensache. Mit starken Aufschlägen setzten die Rackwitzer die 1862erinnen unter Druck. Auf Schildauer Seite lief plötzlich nichts mehr. Die eigenen Angriffe landeten außerhalb des Feldes, der Block war zu langsam und die Angriffe des Gegners flogen den Schildauerinnen um die Ohren. Die Gastgeberinnen nutzten die Fehler der Schildauerinnen gnadenlos aus, drehten das Spiel und gewannen den Tiebreak mit 15:11.

Im zweiten Spiel des Tages verloren die Rackwitzerinnen gegen die Damen vom SV Einheit Borna mit 1:3.

Satzfolge: 15:25, 25:21, 25:17; 22:25, 15:12

Schildau: J. Berndt, M. Hempel, M. Jäkel, F. Jäkel, C. Lerche, C. Lindner, M. Petzel, K. Proft, E. Raue, M. Rüster, S. Zirm

Aktuelle Tabelle: 01. TSG Markkleeberg III 9 21:14 18 02. TSV Leipzig 76 II 6 18:05 17 03. L.E. Volleys III 7 17:09 15 04. TSV Rackwitz 8 18:13 14 05. TSG Markkleeberg II 9 17:18 13 06. SV Einheit Borna II 9 16:18 13 07. TSV 1862 Schildau 5 13:09 10 08. SV Tresenwald Machern 9 13:21 9 09. VSG Leipzig Nord 8 9:20 5 10. SV Lok Engelsdorf II 6 3:18 0



www.tsv-schildau.de