Kollekte für Sanierung der Orgel

Langenreichenbach. Punkt 10 Uhr „läuten“ am kommenden Sonntag in der Langenreichenbacher Kirche die Schalmeien den zweiten Advent und somit auch den traditionellen Weihnachtsmarkt ein, der zum 15. Mal auf die besinnliche Zeit einstimmen wird.

„Die eingenommene Kollekte wird wieder ausschließlich zur weiteren Sanierung unserer Kirche Verwendung finden“, erläuterte Ortsvorsteher Detlef Bölke gestern gegenüber der Heimatzeitung.

In diesem Jahr fokussiere man sich auf die Reparatur der Kirchenorgel. Für Bölke ist ebenso das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern bei den Keglern wichtig, welches für etwa 14 Uhr geplant ist. Nur eine Stunde später hat sich der Weihnachtsmann angekündigt. Kleine Geschenkpakete können noch bis Freitag in der Kindertagesstätte oder selbst noch am Sonntag direkt beim Weihnachtsmann abgegeben werden. Reichlich Leckereien und heiße Getränke sind zudem im Angebot. Tipp: 11.15 Uhr schwebt der Weihnachtsbaum ein.