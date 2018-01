Kostenlos Schlittschuh fahren

Das Einzige, was die Kinder benötigen, ist die TZ-Leserclubkarte der Eltern. Die muss vorgelegt werden und schon kann jeder unter 18 Jahren zu den regulären Öffnungszeiten von 14 bis 20 Uhr so viele Runden drehen, wie er oder sie möchte.

Momentan hält sich der Andrang auf die Kunststoffeisbahn allerdings stark in Grenzen, wie Frieder Francke vom Wirteverein erklärt: „Gerade ist es etwas ruhiger. Doch ich hoffe und gehe auch davon aus, dass sich das spätestens in den Winterferien wieder ändern wird.“