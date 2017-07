Krakau ohne Torgau

Torgau/Krakau. Wenn in diesen Tagen in Krakau die UNESCO über die Vergabe der Welterbetitel berät, wird ein Ort ganz gewiss keine Rolle spielen: Torgau mit seinem Schloss und der Schlosskapelle.

Aufgrund der Empfehlung des Expertengremiums von ICOMOS, den Erweiterungsantrag der Lutherstätten abzulehnen, blieb dem in dieser Angelegenheit federführenden Land Sachsen-Anhalt in Absprache mit den beteiligten Bundesländern Bayern, Thüringen und Sachsen nichts anderes übrig, als den Antrag zurückzuziehen.

„Wir bedauern sehr, dass ICOMOS unseren Argumenten für eine Erweiterung nicht gefolgt ist, denn eine Erweiterung hätte die Reformation als eine breite, von zahlreichen Akteuren in Mitteldeutschland getragene und begonnene Bewegung gewürdigt, ohne Luther als ihr Zentrum zu vernachlässigen“, hieß es aus der anhaltischen Staatskanzlei. Die Rücknahme des Antrags biete die Chance, in Zukunft den Antrag wieder einzureichen – in der Hoffnung auf die Überzeugungskraft der Argumente.

Nordsachsens Landrat Kai Emanuel kommentierte den Rückzieher wie folgt: „Die UNESCO-Kommission hat die zwölf Lutherstätten als Ganzes bewertet, nicht Torgau mit Schloss und Schlosskapelle allein. Herr des Verfahrens war Sachsen-Anhalt in Zusammenarbeit mit Sachsen, Thüringen und Bayern. Die Rücknahme des Antrages ist folgerichtig und macht Neubewerbungen zu einem späteren Zeitpunkt wieder möglich. Wir sind jedenfalls von der Bedeutung des Schlosses überzeugt, werden uns nicht entmutigen lassen, sondern weiter um den Weltkulturerbe-Titel kämpfen.“ Wie man nun genau vorgehen wolle, solle in Ruhe geprüft und entschieden werden. Auf alle Fälle gelte, dass man Höhen erklimmen müsse. Nur selten ließen sich diese im ersten Anlauf überspringen.