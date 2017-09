Krankentransport mit schwerem Hubschrauber

Auf dem Fliegerhorst Holzdorf startete am Freitag, den 25. August, um 08:00 Uhr ein CH-53 Hubschrauber mit Oberstleutnant Andreas Gru¨n als Kommandant zu einem nicht allta¨glichen Flug.

Schönewalde/Holzdorf. Eine stark übergewichtige Dame konnte mit ihrem Spezialbett nur mit diesem schweren Hubschrauber von Braunschweig in die Klinik nach Leipzig überführt werden, wo die dringend notwendige Behandlung an der Dame durchgeführt werden konnte. Am Vortag, unmittelbar nach dem Eingang des Einsatzbefehls, wurde der Laderaum der CH-53 durch Personal der Lufttransportgruppe Hubschraubergeschwader 64 kurzfristig mit Holzplatten verstärkt, um bestmögliche Voraussetzungen für den bevorstehenden Krankentransport sicherzustellen.

Die Besatzung flog zuerst auf den Flughafen Leipzig/Halle, um eine Fachärztin fu¨r Lungenkrankheiten zusammen mit zwei Rettungssanitätern und der benötigten Ausrüstung aufzunehmen. Daraufhin flog die CH-53 auf den Flugplatz Braunschweig, wo die Dame aufgenommen wurde. Die Beatmung mit 100 Prozent Sauerstoff wurde durch das Rettungsteam um die Ärztin während des Fluges zur Festwiese vor der Red Bull Arena in Leipzig sichergestellt. Dort wartete bereits die Feuerwehr mit einem entsprechenden Fahrzeug, um die Dame zur Fachklinik in Leipzig zu überführen. Gegen 15:15 Uhr landete Oberstleutnant Gruü mit seiner Besatzung wieder auf dem Flugplatz Holzdorf.

Das Zusammenwirken aller Rettungskräfte zusammen mit dem Holzdorfer Hub- schraubereinsatz rettete vermutlich ein Menschenleben.

Ausladen der Dame mit Helfern aus der CH-53 auf der Leipziger Festwiese.

Foto: Hauptmann Manuel Schmidt