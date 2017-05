DOMMITZSCH "Ein Werk im Wandel" Dommitzsch. Die Mitglieder der Dommitzscher Ortsgruppe 4 der Volkssolidarität und die Elsniger Senioren trafen sich kürzlich im Mehrgenerationenhaus, um sich einen Vortrag über das Werk der Vandemoortele Dommitzsch GmbH anzuhören. mehr…

BELGERN-SCHILDAU Belgern sucht nach Marktstand-Lösung Das Marktstand-Problem hält Beltern weiter in Atem. Vereine, Verwaltung und Stadträte haben nun über Lösungsmöglichkeiten diskutiert. Welche Ideen dabei vorne lagen, lesen Sie hier: mehr…

NORDSACHSEN Fleischern war nicht alles Wurst Der sächsische Fleischer-Innungsverband hat zur Leistungsschau raffinierter Erzeugnisse nach Köllitsch geladen. Ob der Waschbärschinken und Co. überzeugen konnten, lesen Sie hier: mehr…

NORDSACHSEN Festgottesdienst der Melpitzer Schützen Die Vorbereitungen für das diesjährige Schützenfest der Melpitzer Schützengilde am 27. Mai laufen auf Hochtouren. Schützenkönig Andreas Werner verrät der TZ die Programmhöhepunkte: mehr…

NORDSACHSEN Jahrelanges Engagement ausgezeichnet Für ihr besonderes Engagement bei der Berufsorientierung wurde die Schulz Systemtechnik GmbH in Doberschütz jetzt vom Freistaat Sachsen geehrt. mehr…

NORDSACHSEN Die erste Woche gut überstanden Gut eine Woche ist Henry oder Henriette nun alt. Wie es ihr nach ihren ersten paar Tagen auf Mutter Erde jetzt geht, erzählt er euch diese Woche in Teil 5 des Hühnertagebuchs. mehr…

TORGAU Vollsperrungen in Lutherstadt Wittenberg Im Zuge des Festgottesdienst-Wochenende der Lutherstadt Wittenberg kündigt der Landkreis vom 27. bis zum 29. Mai folgende Straßensperrungen an. mehr…

TORGAU "Des Mörders Barthaar" machte in Süptitz die Runde Der Kriminalbeamte Hartmut Zerche, Autor des Buches „Des Mörders Barthaar“, machte unlängst in Süptitz Station. Dort gab er seinen Zuhörern Einblicke in echte Kriminalfälle aus der Region. mehr…

Mann bastelt aus Blitzknallern Sprengkörper Wie bereits berichtet kam es am Freitagnachmittag in Torgau zu einer Bedrohungslage, die einen größeren Polizeieinsatz mit Spezialkräften nach sich zog. Am Wochenende präzisierte die Polizei das Einsatzgeschehen … mehr…

Wollen die Süptitzer nicht in die Landesklasse? Nico Bachmann ist Trainer von Nordsachsenliga-Spitzenreiter SV Süptitz. Im Interview mit der TZ spricht er über den Zustand seines Teams und die Meldung über einen Aufstiegsverzicht. mehr…

Bestens gestartet Radsport. Mit einer siebenköpfigen Mannschaften fährt der Radsportverein Team ISAAC Torgau die am Dienstag gestartete und international stark besetzte 25. Baltyk-Korkonosze-Tour in Polen. mehr…

Hart gefordert Handball. Die Spieler der AG Handball des Torgauer Johann-Walter-Gymnasiums forderten die Gleichaltrigen des VfB Torgau heraus, die bei der Bezirksmeisterschaft Platz 3 belegten. mehr…

Durchgerechnet Nur noch wenige Spieltage bis zum Saisonende in den Fußball-Ligen. Volkmar Beier vom Fußballverband hat für die Torgauer Zeitung durchgerechnet, welche Auf- und Absteiger möglich sind. mehr…

Die Historienseite vom 18. Mai als Download Dieses Mal mit:

- Hitlerjugend als letzte Front in Dommitzsch

- Wohnungsnot in den 60er Jahren in Torgau

- Das Belgeraner Fährboot wird vermisst

- Torgau im 20. Jahrhundert mehr…

Die TZ-Freizeitseite vom 12. Mai als Download Diese Mal mit:

• Mit einem Ticket von der TZ zur DTM

• Romandebüt von Steffen Weinert mit Verlosung

• 10. Elbaue-Wandertag steuert Aufforstungsdenkmal an

• Tipps für die Wochenendgestaltung mehr…

Die TZ-Historienseite als Downoad In dieser Woche mit folgenden Themen:

• Städtepartnerschaft Torgau und Sindelfingen – vor 30 Jahren fing alles an

• Torgau im frühen 20. Jahrhundert

• Jugend im Krieg

• Aus der Beilroder Dorfchronik mehr…

Vom Ei bis zum Huhn Jede Woche eine neue Meldung. das Hat sich Christian Thiemann vorgenommen. Der Großwiger möchte die Entwicklung eines Eies bis zum ausgewachsenen Huhn mitverfolgen und im wöchentlichen Rhythmus im Internet veröffentlichen. mehr…

Orte - Menschen - Geschichten: Die TZ auf Tour In den kleinen Orten unserer Region tragen sich viele kleine Geschichten zu, die so typisch sind für unsere Heimat. Liebenswert, originell, unerwartet. Die TZ will sie finden und aufschreiben. mehr…

"Wir Packen`S an!" - Frühling 2017 Auch in diesem Jahr eröffnen Sparkasse und Heimatzeitunggemeinnützigen Vereinen, Einrichtungen und Organisationen gleich zwei Mal die Möglichkeit, maximal 4000 Euro für eigene Vorhaben abzuräumen. Insgesamt stehen für die beiden Auflagen 2017 der Aktion „Wir Packens‘S an“ 24 000 Euro zur Verfügung. mehr…

