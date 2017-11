Kreisklasse Ost: Rückblick auf den 11. Spieltag

Fußball. Das waren die Worte von Schiedsrichter Niclas Galesic aus Wermsdorf. „Mehr möchte ich dazu nichts sagen. Das Sportgericht wurde von mir eingeschaltet.“ Beim Spielabbruch stand es 3:0 für Mügeln II.



Aber es kamen auch Spiele zur Austragung. Die Spitzenbegegnung an diesem Spieltag fand in Süptitz beim Spiel des Tabellenführers Süptitz II gegen Verfolger Wermsdorf II/Luppa statt. Die Wermsdorfer schwächelten in den letzten Spielen ungewöhnlich und verloren gegenüber dem Tabellenführer an Boden. In Süptitz erging es ihnen nicht besser. Bis zu ihrem Ausgleichstreffer zum 1:1 hielten sie die Begegnung offen. Danach mussten die Wermsdorfer die Überlegenheit des Gastgebers anerkennen. Vor allen bekamen sie den dreifachen Torschützen Melichar nicht in den Griff. Damit ist der Herbstmeistertitel aus Süptitzer Sicht so gut wie sicher.



Schirmenitz wurde beim Vorjahresmeister Schildau II regelrecht überfahren. Nach einer Viertelstunde Spielzeit führte der TSV bereits mit 4:0. Das war für die Schirmenitzer zu viel des Guten. Obwohl ihnen noch zwei Treffer glückten, konnte man die deutliche Niederlage nicht verhindern.



Bei der zweiten Vertretung von Roland Belgern läuft zur Zeit gar nichts mehr. Man eilt von Niederlage zu Niederlage. Selbst im Heimspiel gegen Merkwitz war kein Sieg in Aussicht. Mario Scholz war es vorbehalten, die Belgeraner mit vier Treffern fast im Alleingang besiegt zu haben.



Ebenfalls keinen Heimsieg gab es für Kobershain gegen Doberschütz-Mockrehna II. Mit vier Treffern führten schon die Gäste, bevor Winzer noch mit seinen beiden Treffern das Endergebniss für Kobershain etwas freundlicher gestaltete.

Eine weitere Begegnung wurde auf Grund der schlechten Platzverhältnisse durch Dauerregen abgesagt: Dahlen II gegen Schmannewitz.

STATISTIK

SV Süptitz II – SpG Wermsdorf II/Luppa 5:1 (3:1)

TF: 1:0 Melichar (7.), 1:1 Lewick (15.), 2:1 Beyler (39.), 3:1 Melichar (44.), 4:1 Melichar (55.), 5:1 Rinke (90.); SR: Fischer (Wöllnau); ZS: 33

TSV 1862 Schildau II – LSV Schirmenitz 5:2 (4:2)

TF: 1:0 Walther (1.), 2:0 Möbius (6.), 3:0 Möbius (10.), 4:0 Daume (14.), 4:1 Patitz (33.), 4:2 Hänsel (38.), 5:2 Daume (77.); SR: A. Jahn (Schmannewitz); ZS: 25

SV Roland Belgern II – SV Merkwitz 2:5 (1:3)

TF: 1:0 Reuschel (9.), 1:1 Scholz (18.), 1:2 Scholz (26.), 1:3 Richter (41.), 1:4 Scholz (51.), 2:4 Reuschel (60.), 2:5 Scholz (81.); Gelb: 1x Merkwitz; SR: Rick Peer Schulz (Krostitz); ZS: 23

VfB Kobershain – FA Dob.-Mockrehna II 2:4 (0:1)

TF: 0:1 Stange (44.), 0:2 Walther (52.), 0:3 Stange (69.), 0:4 Heine 70.), 1:4 Winzer (72.), 2.4 Winzer (85.); Gelb: 1x Kobershain, 2x Mockrehna; SR: Schrader (Eilenburg), ZS: 10

Wacker Dahlen II – SG Schmannewitz Ausfall

SV Mügeln/Ablaß II – FC Terpitz Abbruch