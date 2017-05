Kreisliga Nordsachsen/Männer: 24. Spieltag im Rückblick

Fussball. Die SV Laußig, als bereits feststehender Meister und Aufsteiger, musste sich beim Absteiger Oschatz mächtig strecken, um am Ende nicht der Blamierte zu sein. Eine Blitzführung der Laußiger wandelten die Oschatzer innerhalb von wenigen Minuten in eine 2:1-Führung um. Doch wie gewonnen, so zerronnen. Laußig konterte. Nur sechs Minuten brauchte der neue Meister, um wieder in Führung zu gehen. Im zweiten Spielabschnitt war der Oschatzer Sturm nicht mehr bissig genug, um noch die Niederlage zu verhindern.



In Bad Düben wurde gefeiert: Ein 1:0 gegen Mörtitz reichte den Muldenstädtern, um den Laußigern in die Nordsachsenliga zu folgen. Dabei hatte zu Beginn der Serie keiner der Experten Bad Düben die Chance des Aufstiegs eingeräumt.

Der ESV Delitzsch II, der an der Nordsachsenliga schnuppern durfte, spielte beim Absteiger in Spröda nur remis und ist damit entgültig aus dem Aufstiegsrennen.

Beim Roland in Belgern stagniert es zurzeit. Mehr Niederlagen als Punktgewinne sind in den letzten Spielen zu verzeichnen gewesen. Erkenntnisse woran das liegen könnte, gibt es in Belgern. In der kommenden Saison muss das Übel beim Schopfe gepackt werden, um wieder guten Fußball zu spielen.



Das gleiche muss aber auch bei Hartenfels II geschehen. Ohne die seit längeren eingegesetzten Gastspieler würde es die Mannschaft Hartenfels II nicht mehr geben. Die Serie so gut wie möglich zu Ende spielen, und dann neu aufbauen, kann es nur heißen.



Personalprobleme gibt es auch bei Elbaue II zu verzeichnen. Immer tiefer ist man in der Tabelle gerutscht. Ein Sieg muss unbedingt noch erzielt werden, um nicht im Tal der Tränen zu landen.



Eine Entscheidung in Mockrehna wurde bekannt: Die 2. Herrenmannschaft wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit keiner anderen Mannschaft und keinen Verein fusionieren, sondern man spielt als SV Frisch Auf Doberschütz/Mockrehna II in der Intersport-Höcke-Kreisklasse OST. Doch dafür muss der Verein noch Spieler akquirieren, damit es nicht wie im Spiel beim SV Traktor Naundorf zur Spielabsage aufgrund von Spielermangel kommt.

Statistik

FV Bad Düben – LSV Mörtitz 1:0 (0:0)

TS: 1:0 Kiss (63.), GK: 1 x Düben; SR: Kühne (Süptitz ZS: 80



TSV Rackwitz – SV Roland Belgern 5:1 (4:1)

Belgern: Straube, Körner (76. k.A.), Ender, Natan, Reuschel, Wolter (78. Bieß), Näke, Zscheile, Fiedler, Schneider, Schumann; TF: 1:0 Behrens (8.), 1:1 Reuschel (12.), 2:1 Stelzer (26.), 3:1 Giesel (30.), 4:1 Behrens (42.), 5:1 Giesel (70.); GK: 1 x Belgern; SR: Reinhardt (Eilenburg); ZS: 33



SV Spröda – ESV Delitzsch II 2:2 (1:2)

TF: 0:1 Eigentor Münnich (26. ), 0:2 Bothur (27.), 1:2 Huke (35.), 2:2 Werner (74.); SR: Beyer (Krostitz); ZS: 62



FSV Oschatz – SV Laußig 2:4 (2:3)

Oschatz: Ferl, EL Karkab, Krause, Zschüschner, Bernd, Zoike, M. Kretzschmar (60. Ahlgrimm), Naumann, Denis Baranowski, R. Kretzschmar, Pohlmann; TF: 0:1 Funke (8.), 1:1 R. Kretzschmar (12.), 2:1 EL Karkab (17.), 2:2 Bennour (39.), 2:3 Matner (45.), 2:4 Bock (87./EFM); GK: 3 x Oschatz; SR: R .P. Schulz (Krostitz); ZS: 23



SV Wölkau – SpG Elbaue Torgau II/Großtreben 3:0 (1:0)

Torgau: Fischer, Schröder, Letzel, Kempf, Frieslich, Peter (78. Börner), Kurth, Götze, Bürger (63. Bader), Fahlisch (63. Prautzsch), Klitza; TF: 1:0 Apitzsch (43.), 2:0 Opitz (80.), 3:0 Heimpold (89.); GK: 1 x Wölkau, 3 x Elbaue; SR: Kräger (Laußig); ZS: 35



SG Zschortau – SC Hartenfels Torgau II 1:0 (1:0)

Torgau: Pfeifer, Gebray, Kujat (76. Maatz), Jäckel, Farkas, D. Natzel, O. Natzel, Schäfer, Sarray, Majlat, Gharib; TS: 1:0 Sobek (14.), GK: 1 x Torgau; SR: Jordan (Delitzsch); ZS: 35



SV Traktor Naundorf – SV FA Dob./Mockrehna II ausgefallen

(Dob.-Mockrehna II n. angetreten)



NHS Hartenfels Torgau II – Belgern 1:0 (1:0)

TF: 1:0 N. Wehner (25.); SR: D. Wittig; ZS: 35