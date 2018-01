Kreismusikschule und Katholische Kirche laden ein

Torgau. So eine spontane Einladung kommt nicht alle Tage mitten in der Woche: Das Erwachsenenorchester der Kreismusikschule (KMS) „Heinrich Schütz“ Nordsachsen, der Gemeindechor der Katholischen Kirche Torgau und das Bläserensemble der KMS laden für den heutigen Mittwochabend zu einem ganz besonderen Jahresauftakt ein.



Beginnend um 19 Uhr werden in der Katholischen Kirche alle drei Ensembles unter Leitung von Sebastian Kewitz miteinander musizieren. Das Publikum wird dabei jedoch nicht „nur“ den einzelnen Darbietungen genussvoll lauschen können. Sebastian Kewitz verrät: „Die Gäste werden das Programm sogar selbst mitgestalten können. Wir haben eigens für dieses Konzert vier Lieder vorbereitet, die jeder mit seiner Stimme verstärken kann. Wir sind selbst gespannt darauf und würden uns sehr freuen, wenn sich viele Gäste in diesen großen Chor mit einbringen.“



Für das Konzert wurde bewusst auf ein größeres Werk verzichtet: „Wir tragen viele kleinere Stücke vor, damit sich sowohl der Kirchenchor, als auch das Erwachsenenorchester und das Bläserensemble auch mit ihrer jeweils ganz eigenen Klangvielfalt präsentieren können.“ So wird zum Beispiel der junge Musiker Josef Schönpflug auf der Trompete spielen, aber auch solo singen. In dem Konzert werden auch weihnachtliche Weisen mit anklingen, „ganz einfach deshalb, weil aus kirchlicher Sicht die Weihnachtszeit noch nicht beendet ist“, lässt Kewitz wissen. Deshalb laden die Ensembles heute zu einer besinnlich-freudigen musikalischen Stunde in die Katholische Kirche am Karl-Marx-Platz 1 in Torgau ein.