Kreisschülerrat unter neuer Führung

Audenhain. Der Audenhainer Lukas Sela ist der neue Vorsitzende des Kreisschülerrats Nordsachsen. Dies wurde am 20. September im Rahmen der 1. Vollversammlung bestimmt:

Personalwechsel im Kreisschülerrat. Am Mittwoch traf sich das Gremium zu seiner ersten Vollversammlung in diesem Schuljahr und wählte einen komplett neuen Vorstand.

Getroffen wurde sich für die Vollversammlung im Martin-Rinckart-Gymnasium in Eilenburg. Insgesamt 23 von 35 Schulen im Landkreis waren anwesend, ein neuer Beiteiligungsrekord für den Kreisschülerrat. Bei den Neuwahlen, welche aufgrund des neuen Schulgesetzes durchgeführt werden mussten, schafften es auch einige Ratsmitglieder aus dem Altkreis Torgau in den Vorstand.

So wurde der Audenhainer Lukas Sela, welcher im vergangenen Jahr noch als Landesdelegierter tätig war, in die Position des ersten Vorsitzenden erhoben. Janine Kraske, ehemals stellvertretende Vorsitzende des Kreisschülerrats, wurde als neue Geschäftsführerin gewählt. Und als neue Landesdelegierte wurde Lena Renkert gewählt, welche auf die Mockrehnaer Oberschule geht.

Die nächsten Neuwahlen für den Vorstand des Kreisschülerrats stehen im kommenden Jahr an, die Landesdelegation wird jedoch erst in zwei Jahren wieder das nächste Mal gewählt. Janine Krakse ist nicht nur neue Geschäftsführerin des Kreisschülerrats, sie ist auch Mitglied des Jugendteams Torgau. Dieses hat bereits angekündigt, auch in Zukunft noch näher mit dem Rat zusammenzuarbeiten.