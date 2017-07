Kretzschmar-Bilder als Schenkung

Torgau/Oschatz. Das Stadt- und Kulturgeschichtliche Museum Torgau konnte sich dieser Tage über eine ganz besondere Schenkung freuen. Aus dem Nachlass des Oschatzer Malers Claus Kretzschmar bekam die Einrichtung fünf Bilder mit Motiven der Torgauer Geharnischten geschenkt. Museumsleiterin Cornelia König machte sich dazu eigens auf den Weg nach Oschatz, um bei seiner Schwester diese Gemälde mit den Torgauer Figuren abzuholen.



Der Künstler Claus Kretzschmar war auch hier kein Unbekannter. Er liebte es, Menschen und Pferde zu zeichnen, gern auch nach fotografischen Vorlagen. Im Berufsleben arbeitete er als engagierter Kunstlehrer in Oschatz. Später leitete er ehrenamtlich einen Zeichenkurs, und er arbeitet auch eng mit dem Torgauer Kunst und Kulturverein zusammen. Während dieser Zeit füllte er mit seinen Bildern so manche Ausstellung und Galerie.



Im Frühjahr 2017 verstarb er im Alter von 78 Jahren. Das Museum wird seine Bilder mit den Torgauer Geharnischten in seine Sammlung aufnehmen und damit Kretzschmars Erbe bewahren. „Bei passender Gelegenheit werden wir die großflächigen Gemälde gewiss in einer Sonderausstellung präsentieren“, versichert Cornelia König. Ausdrücklich gedankt wird Christine Grabner, der Schwester des Oschatzer Künstlers, für die Überlassung dieses Kulturgutes.

Sollte es weitere Kunstliebhaber geben, die Interesse an Kretzschmar-Bildern haben, können sich diese gern unter ClausKretzschmar@web.de melden.