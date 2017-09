Kreuz und quer durch den Landkreis

Nordsachsen. Über die Siegerehrung im nordsächsischen Dorfwettbewerb sprach TZ mit Uta Seidel, Leiterin der Jury und Mitarbeiterin im Landratsamt.



TZ: Wann wird die Entscheidung bekannt gegeben?

U. Seidel: Am Donnerstag im Wörblitzer Gasthof „Zum Goldenen Anker“. Mit insgesamt 13 teilnehmenden Dörfern verzeichnete Nordsachsen die höchste Bewerberzahl im gesamten Freistaat Sachsen und darf deshalb nunmehr die drei besten Dörfer zum Landeswettbewerb 2018 entsenden.



Woran liegt das? Ist der Wettbewerb in Nordsachsen besonders beliebt?

Schwer zu sagen. Schon im vergangenen Jahr hatten wir zwölf teilnehmende Dörfer. Und diesmal gab es anfangs sogar 15 Bewerber, wobei zwei wieder abgesprungen sind. Dass Schönwölkau gleich mit fünf Ortsteilen am Start ist, treibt die Zahl natürlich auch nach oben.



War es schwierig, die Gewinner zu finden?

Auf jeden Fall. Da sind auf der einen Seite die großen Dörfer, die vieles an Ausstattung besitzen und auf der anderen Seite die kleinen Dörfer, die damit nicht aufwarten können. Das Zünglein an der Waage war: Wie engagiert bringt sich die Bürgerschaft mit ein. Wir haben uns diesmal bei der Auszeichnung etwas anderes überlegt. Lassen Sie sich überraschen. Wie erwähnt, können wir ja drei Dörfer zum Landeswettbewerb schicken.



Wie groß war der Stress in diesem Jahr für die Jury?

Wir waren an sieben Tagen unterwegs, sind kreuz und quer durch den ganzen Landkreis gefahren – von Hohenossig im Westen über Wörblitz ganz im Norden bis hin zu Treptitz im Süden. Dabei wurden an einem Tag jeweils zwei Orte besichtigt, einmal sogar drei. In der Regel dauerte eine solche Besichtigung zweieinhalb bis drei Stunden. Auch für die Kommission gab es dabei sehr viel Neues zu entdecken.