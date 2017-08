Kritik an Spielplätzen reißt nicht ab

Elsnig. Die Spielplatz-Problematik beschäftigt weiterhin viele Eltern in der Gemeinde Elsnig. Nachdem sich Einwohner von Döbern und Neiden bei der TZ gemeldet hatten, um sich über die dortigen Anlaufpunkte zu beschweren, gibt es nun auch in der Waldsiedlung heftige Kritik. Eine Anruferin am TZ-Lesertelefon: „Das Areal am Sportplatz ist völlig verwahrlost. Das kombinierte Klettergerät wurde gesperrt, weil das Holz verwittert und auch zerschlagen ist. Überall liegt Müll. Bei den Bänken schauen die spitzen Schrauben heraus. Das Grundstück macht einen traurigen Eindruck.“ Sie habe bereits mit dem Bürgermeister gesprochen, der allerdings auf die beschränkten finanziellen Mittel der Gemeinde verwies und auf die Tatsache, dass nur TÜV-geprüfte Ersatzteile zum Einsatz kommen könnten. Karlheinz Herrmann selbst verfasste folgende offizielle Stellungnahme im Amtsblatt, weil die Beschwerden der Eltern nicht abebben: „Nach über 20 Jahren haben die Geräte auf den Spielplätzen ihre Lebensdauer erreicht. Reparaturen dürfen nur mit zugelassenem Material erfolgen, diese sind teuer und haben lange Lieferfristen. Arbeiten dürfen nur unter fachkundiger Aufsicht erledigt werden. Wir sind bemüht, Kleingeräte zu ersetzen, Material für Eigenleistungen zu beschaffen und Fördermöglichkeiten für Ersatz mit zu nutzen. Leider ist oft Vandalismus Ursache für die Sperrung von Spielgeräten. Helfen Sie mit, diese Mitmenschen zur Verantwortung zu ziehen. An dieser Stelle gilt ein ganz besonderer Dank den Eltern und Einwohnern im Ort Elsnig, die den Spielplatz in Eigeninitiative saniert haben. Gleiche Aktivitäten unterstützen wir mit unseren Möglichkeiten gern.“ Insgesamt verfügt die Gemeinde über fünf Kinderspielplätze.