Krost hält Absteiger die Treue

TZ: Wie tief sitzt der Stachel des Abstiegs noch in Ihnen?

Florian Krost: Da unser Abstieg auch rechnerisch zeitig feststand, mussten wir beizeiten mit dem Rückschlag leben. Besonders ärgerlich ist es aber, dass es für die Schildauer am Ende als Drittletzter noch zum Klassenerhalt reichte. Denn sie haben zwar sieben Zähler mehr als wir geholt, aber so viel sind das auch nicht gewesen, wenn ich nur an unsere 2:3- Rückrundenniederlage am 22. Spieltag bei ihnen denke; als wir 20 Minuten vor Schluss noch 2:0 vorn lagen. Am Ende mitentscheidend war unsere 3:4-Heimniederlage am 25. Spieltag gegen Sermuth. Da führten wir 3:1 bis zur 77. Minute, unterlagen noch mit 3:4. So schlichen sich bei uns zeitig Resignationserscheinungen ein, weil ja keiner ahnen konnte, dass nur zwei absteigen. Bei dieser Konstellation hätten wir es unter Umständen noch selbst schaffen können.

Warum war es für Hartenfels eine solche Seuchensaison mit dem schlimmen Ende Abstieg?

Einige Abgänge waren schmerzhaft. Aber wir hatten schließlich auch Zugänge, von denen wir uns mehr erhofft hatten. Zum Beispiel Max Theinert vom FC Eilenburg. Dass er aufgrund von Verletzungen und aus beruflichen Gründen nur knapp über die Hälfte aller Spiele bestreiten konnte, hat uns schon geschwächt. Doch die Qualität unseres Kaders war nicht viel schlechter als in der vergangenen Saison. Richtig ins Spiel gekommen sind wir nach dem Trainerwechsel im Sommer nie richtig. Oft hat uns in der Schlussphase die Konzentration gefehlt, so dass wir zahlreiche späte Treffer kassierten. Auch die Zahl der individuellen Fehler war zu groß.



Sie waren vorige Saison in Ihrem ersten Hartenfels-Jahr ein Leistungsträger, konnten aber nicht daran anknüpfen ...

Stimmt. Ich habe danach die Messlatte bei mir relativ hochgelegt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich mich in der ersten Saison nur darauf konzentrierte, die Bälle zu halten. Doch nach unserer Verjüngung vor der vergangenen Saison war ich mit Anfang 20 schon ein Spieler im mittleren Alter, bei dem von mir selbst und auch vom Verein die Erwartungen hochgeschraubt wurden, was mir wohl die gewohnte Lockerheit genommen hat. Ich wollte ja mehr Verantwortung für die Mannschaft übernehmen und habe mich deshalb mehr unter Druck gesetzt. Aufgrund unserer negativen Entwicklung wurde er größer.

Haben Sie daran gedacht, Hartenfels zu verlassen?

Nach so einer Saison habe ich mir natürlich überlegt, wie es weitergeht für den Verein und mich. Ich habe zeitnah meine Zusage zum Bleiben gegeben, möchte das scheinbar sinkende Schiff nicht verlassen, sondern bei einem Neuaufbau helfen.

Was ist mit der neuen Mannschaft möglich, glauben sie an den Wiederaufstieg?

Das wäre ein zu hohes Ziel. Durch die Zusammenarbeit mit dem FC Elbaue können wir einige Abgänge verkraften. Vor allem sind wir in der Breite besser aufgestellt. Wir müssen natürlich abwarten, wie Frank Steller als Vereinsurgestein den Neuaufbau angeht. Was er bei seiner Vorstellung sagte, hat mir gefallen. Er hat dabei ja die eine oder andere Herangehensweise verraten, die ihn von seinem Vorgänger unterscheidet. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist, dass wir den Spaß am Fußball wiedererlangen. Als Titelanwärter sehe ich uns jedoch nicht.

Wer sind die Favoriten?

Normalerweise wäre es Radefeld als Zweiter der vergangenen Saison. Ich weiß allerdings nicht, was sich dort personell tat. Eine Aussage darüber, wer um den Aufstieg mitspielt, ist sicher erst nach dem 5. bis 7. Spieltag möglich.

Befürworten Sie die angestrebte Fusion von Hartenfels mit dem FC Elbaue?

Ja. Es ist der richtige Weg. Es ist nur schade, dass die Verantwortlichen erst aufwachen, wenn es nicht mehr anders geht. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass aus diesem kleinen Umkreis Torgaus keine drei Mannschaft die Landesklasse halten können. Ich freue mich auch deswegen, weil ich die meisten Jungs von Elbaue kenne. Schließlich war ich dort bei den Männern zwei Jahre aktiv. Und in meiner Nachwuchszeit bin ich mit einigen von ihnen bei Rot-Weiß Mehderitzsch groß geworden.

Wer soll das neu aufgebaute Hartenfels-Team führen?

Ich denke dabei sofort an Routiniers wie Christian Scaruppe und Patrick Tänzer, die eine Menge Erfahrung aus der Landesklasse einbringen können. Ich bin froh darüber, dass sie weiterspielen. Ich habe mir auch vorgenommen, positiven Einfluss aufs Team zu nehmen, und zwar auf dem Spielfeld und beim wichtigen Thema Zusammenhalt. Natürlich hoffe ich, dass sich Zugänge wie Ali Ghavamzadeh, Bastian Zinke und Mario Hein schnell integrieren.

Bekommen Sie Ihr Studium des Verwaltungswesens in Meißen und den Fußball weiterhin unter einen Hut?

Ich denke ja. Vergangene Saison habe ich in der Rückrunde nur einmal in der Woche bei Hartenfels trainiert. Die zweite Übungseinheit habe ich mit Fußballern während des Studentensports bestritten. Das möchte ich so fortsetzen. Das Studium läuft planmäßig. Ab Januar schreibe ich meine Bachelorarbeit, dann gehe ich noch mal ins Praktikum. Wenn alles planmäßig läuft, bin ich im August 2018 fertig.

Wo werden sie dann arbeiten und wohnen?

Arbeitstechnisch stehen die Chancen auf eine Übernahme bei der Stadt Leipzig ganz gut, wohnhaft möchte ich in der Region bleiben. Wenn ich dann einer geregelten Arbeit nachgehe und nicht mehr irgendwelchen Prüfungsdruck habe, kann ich auch ganz anders an den Fußball herangehen. Wobei der Beruf natürlich immer an erster Stelle steht.