Kunden in Sorge um ehemaligen Konsum

Beckwitz. Rita Franz (68) will gerade ihren Wagen schnappen, als sie gestern Vormittag plötzlich der Heimatzeitung für ein Interview über den Weg läuft. Ja, sie habe Angst um die Zukunft der MARKANT Nah & Frisch Filiale in ihrem Heimatort. Die Nachricht vom möglichen Verkauf des Gebäudes und damit wohl auch dem Ende der Filiale sei wie ein Lauffeuer durch Beckwitz gerannt. „Meine Einkaufsstätte ist hier!“, sagt die Frau, die seit Jahren regelmäßig in Beckwitz einkauft. Dass sie mitunter ein paar Cent mehr ausgeben müsse, als bei großen Discountern, störe sie nicht. Der kurze Weg sei ihr viel wichtiger.



Was Franz verwundert, ist der Umstand, dass offensichtlich auch die Beschäftigten der Filiale nichts von den Verkaufsplänen wussten. Natürlich versuchte die Torgauer Zeitung gestern mit zuständigen Vertretern ins Gespräch zu kommen. In Zittau und Eilenburg liefen die Anfragen wegen Urlaube der Verantwortlichen jedoch ins Leere.

Unterdessen ist die Immobilie im Beckwitzer Ortskern auf dem Internetportal immonet.de als reserviert markiert. Über den Kaufinteressenten war bis gestern noch nichts in Erfahrung zu bringen.

10 000 Euro sollen für die 195 Quadratmeter Verkaufsfläche des 401 Quadratmeter großen Areals auf den Tisch geblättert werden.



In der Filiale sind derzeit drei Arbeitskräfte, die noch ein paar Jahre bis zur Rente haben, stundenweise beschäftigt. Hinzu kommt eine Pauschalkraft. Sie sorgen dafür, dass unter anderem auch Jutta Mamsch (63 J.) Waren des täglichen Bedarfs in dem Torgauer Ortsteil bekommt. Die Staupitzerin wäre sonst auf den Bus angewiesen, der sie zum Einkaufen nach Torgau bringt. Und auch eine Bennewitzer Seniorin (66 J.), die ihren Namen nicht nennen wollte, nutzt den nahen Einkaufsservice regelmäßig. Sofern es das Wetter zulässt, kommt sie sogar mit dem Fahrrad daher. Auch sie würde eine Schließung bedauern. An der künftigen Nutzung des Gebäudes hängt übrigens auch die Frage, wie es mit der dortigen Citypost-Annahmestelle weitergeht.