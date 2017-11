Kunstgröße Reinhard Minkewitz eröffnet Ausstellung im Schloss

Auf Schloss Hartenfels wird wieder moderne Kunst im großen Stil präsentiert. Die 2007 gezeigte Ausstellung zahlreicher Vertreter der sogenannten Leipziger Schule war bereits ein wahrer Besuchermagnet. Jetzt werden im Flügel D des Schlosses Hartenfels erneut Werke eines großen Wahlleipzigers gezeigt, der sich allerdings nie einer der „Schulen“ zuordnen ließ.

Anlässlich seines 60. Geburtstages in diesem Jahr und des 2014 an ihn verliehenen Gellertpreises für Werke der bildenden Kunst, Literatur und Musik, gestiftet durch den Landkreis Nordsachsen und die Sparkasse Leipzig, gestaltete der international renommierte Maler und Bildhauer Reinhard Minkewitz nun zusammen mit Kuratorin Susanne Schmidt aus dem Breisgau die Werkschau „Der Raum gedehnt“. Ab diesem Samstag (25. November) werden bedeutende Arbeiten der letzten 20 Jahre zu sehen sein. In den drei Räumen im ersten Stock des Schlosses nimmt Minkewitz den Betrachter der Kohlezeichnungen, Skulpturen und Gemälde mit auf eine Reise durch seine schöpferische Vergangenheit, die Welt altsumerischer Erzählungen und antiker Mythen und führt ihn schließlich in einen recht persönlichen, fast schon intimen Bereich der Beschäftigung mit für ihn besonders emotionalen Momenten der jüngeren (soziokulturellen) Vergangenheit.

Dabei wird deutlich, welche Entwicklung Minkewitz bis heute technisch und motivisch genommen hat und wie unumgänglich auch eine neue Denkweise in Sachen Material und Gattung für moderne Künstler ist. So werden neben Grafiken und Gemälden auch Bildplatten gezeigt, die zwischen Zeichnung und Plastik eingeordnet werden könnten, denn hier wurde das figürliche „Bild“ mittels Laser in die Edelstahlplatte „gezeichnet“, wobei die Stabilität des Trägermaterials trotz feinster und oft zahlreich neben- und übereinander liegender Durchbrüche immer bedacht werden musste, damit das Kunstwerk schließlich auf einem Sockel aufgestellt werden konnte, ohne zu Schaden zu kommen.

Wenngleich die so kreiierten Stücke „Sternenglanz“, „Trockener September“, „Adamas“ und „Wilder Mann“ wie ein Kontrast anmuten, zu den fast schon klassischen Kohlezeichnungen im Großformat, so sind sie dennoch mehr Zeichnung als Skulptur. Sie wirken vor allem durch das hindurchfallende Licht und behalten den Charme aus der Geste heraus aufgrund aufgebrachter Grafiken. Den interessierten Besucher erwartet daher auch keine Retrospektive, sondern mehr ein Einblick in Minkewitz‘s vielfältiges, weiter anwachsendes Werk.

Er selbst möchte übrigens durch nicht mehr als die Titel Hinweise auf seine Motive, seine Gedanken, seine Absichten geben und findet es viel spannender, den Betrachter zu eigenen Interpretationen anzuregen. Die Ausstellung „Der Raum gedehnt“ läuft bis zum 5. Mai 2018 und ist ab dem 25. November täglich außer montags von 10 bis 16 Uhr (ab April bis 18 Uhr) geöffnet.