Kupfer kämpft fürs SAEK

TZ: Herr Kupfer, gibt es denn überhaupt noch Hoffnung für das SAEK Torgau?

F. Kupfer: Ja, natürlich gibt es die. Deshalb setze ich mich ja auch so für das Projekt ein.

Was verbindet Sie denn so mit dem SAEK Torgau?

Das SAEK in Torgau ist für die Medienbildung unserer Jugend extrem wichtig. Wofür ja auch der Erfolg spricht, den das Projekt verzeichnen kann.

Hatten Sie denn schon einmal Berührungspunkte mit dem Torgauer SAEK?

Nein, die hatte ich bisher noch nicht. Mir war auch gar nicht bewusst, in welcher Lage die Einrichtung steckt, bis deren Mitarbeiter sich mit mir in Verbindung gesetzt hatten. Bislang habe ich nur positive Resonanz zu deren Arbeit gehört, weshalb ich die Erhaltung auch so wichtig finde.

Und wie wollen Sie sich nun für die Einrichtung einsetzen?

Ich habe mich bereits mit einem Brief an den Kultusminister gewandt, um mit ihm gemeinsam eine Lösung für das Problem zu erarbeiten. Bislang habe ich jedoch noch keine Antwort erhalten.

Wie könnte denn solch eine Lösung aussehen?

Da sehe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder, das Projekt wird wie bisher auch von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) und einigen privaten Rundfunkveranstaltern finanziert, oder aber durch eine sogenannte Mischfinanzierung. Bei dieser kommen unter anderem der Freistaat und die Kommune zusammen, um gemeinsam das Projekt finanziell am Leben zu erhalten.

Wie kann man denn als Torgauer Bürger das hiesige SAEK unterstützen?

Das ist eigentlich ganz einfach. Man muss nur weiterhin fleißig die Angebote in Anspruch nehmen und damit zeigen, dass die Einrichtung hier gebraucht wird.