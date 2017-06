Kuriose Straftaten

Torgau. Zwei Straftaten binnen zwölf Stunden leistete sich Rolf M. (Name von der Redaktion geändert). Der Mann aus einem Dahlener Ortsteil „bewegte“ seinen Volvo zunächst nachts unter Alkoholeinfluss und am nächsten Morgen ohne gültige Fahrerlaubnis über eine Strecke von jeweils rund 100 Metern. Es waren ungewöhnliche Fälle, wegen denen im Torgauer Amtsgericht verhandelt werden musste. Der 58-Jährige hatte Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, der deswegen gegen ihn ausgesprochen wurde.



Was war passiert? Der Angeklagte sagte es nicht. Er machte von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch. Dafür redeten sein Rechtsanwalt sowie vier Zeugen.



Der Elektriker, derzeit als Produktionsarbeiter in einem nordsächsischen Unternehmen tätig, wurde am 13. Januar dieses Jahres von Dorfmitbewohner Carsten K. (Name von der Redaktion geändert) beobachtet, wie er am späten Abend seinen Volvo mit abgestelltem Motor auf der Hauptstraße in Richtung Dahlen schob (!). Dabei soll Rolf M. öfter in seinen Pkw, dessen Beleuchtung ausgeschaltet war, hineingeklettert sein. Wahrscheinlich, um das Auto bergabwärts in Richtung seines Hauses zu lenken. Der aufmerksame Mitbürger, der wegen diesem gefährlichen Manöver die Polizei rief, erklärte vor Gericht, dass er den Mann bis dahin nicht kannte. Im Gegensatz zu seiner Frau, die den „Schieber“ sofort erkannte. Damit konnte die Polizei diesen Herrn schnell ermitteln und aufsuchen. Da der Täter nach Alkohol roch, wurde er von den Ordnungshütern sofort zur Blutentnahme ins Krankenhaus Oschatz gefahren. Die erste um 0.25 Uhr genommene Probe ergab eine Blutalkoholkonzentration von stattlichen 1,89 Promille, die zweite von 0.55 Uhr noch 1,78 Promille. Die Polizeibeamten nahmen dem Straftäter sofort den Führerschein ab.



Doch damit nicht genug. Am nächsten Morgen soll sich der Angeklagte laut Aussage von Carsten K. sogar ins Auto gesetzt und den Pkw mit einem Helfer wegbewegt haben. Allerdings konnte der Zeuge nicht hundertprozentig sagen, dass es der Angeklagte war, der in der Nacht zuvor den Pkw noch geschoben hatte. „Ich glaube aber schon, dass es der Angeklagte war. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.“

Ein zweiter Zeuge berichtete, der Angeklagte sei am späten Abend des 13. Januar bei ihm gewesen und habe ihn gebeten, dass defekte Fahrzeug mit auf das Grundstück von Rolf M. zu schieben. Der Angeklagte hatte ihn einige Stunden zuvor gegen 18 Uhr nach dem gemeinsamen Billardspielen in Dahlen nach Hause gefahren. Dort war nach dem Aussteigen des Spielkumpels das Fahrzeug nicht mehr angesprungen. Helfen konnte ihm der Zeuge aber wegen seiner Gehbehinderung nicht. „Ich habe aber gesehen, wie er gegen 22 Uhr das Auto allein nach Hause bewegt hat. Und zwar von der Seite aus mit einer Hand. Mit der anderen lenkte er den Pkw. Am nächsten Tag soll er den Volvo weggebracht haben. Wie, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei.“



Der dritte Zeuge bestätigte, am Morgen des 14. Januar das Auto des Rolf M. mit zu einem anderen Grundstück geschoben zu haben. Den Grund dafür wisse er allerdings nicht. Und der Mann gab nach mehrmaligem Fragen des Richters zu, dass der Angeklagte dabei im Volvo gesessen hat, um den Pkw zu steuern. Dieser Zeuge ergänzte jedoch: „Aber der Motor war nicht an.“

Zeuge Nummer vier, der Besitzer des Lokals, wo die Männer Billard gespielt hatten, konnte nur wenig zur Wahrheitsfindung beitragen. „Die beiden Herren sind gegen 18 Uhr weggefahren, nicht alkoholisiert. Ich habe am nächsten Tag nur gehört, dass sie Probleme mit der Polizei hatten.“ Die Zeugenaussagen Nr. 2 und 3 wirkten insgesamt widersprüchlich.



Der ledige, kinderlose Angeklagte ist nicht vorbestraft. Als Produktionsarbeiter verdient er laut eigener Angabe 1100 bis 1200 Euro netto pro Monat.

Der Rechtsanwalt forderte aufgrund einiger eigenartiger Zeugenaussagen sogar den Freispruch seines Mandanten. Staatanwalt und Richter indes waren sich einig. Der Angeklagte leistete sich zwei Straftaten. Zunächst hatte er am Abend das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss auf einer öffentlichen Straße gesteuert. Und nachdem ihm die Polizei noch in der gleichen Nacht die Fahrerlaubnis entzogen hatte, steuerte er am Morgen des folgenden Tages per Lenkrad das Auto ohne gültige Fahrerlaubnis.

Der Richter lehnte den Einspruch des Angeklagten gegen dessen Strafbefehl ab und verurteilte Rolf M. zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 1500 Euro. Zudem verhängte der Richter gegen den Angeklagten eine Sperre von zehn Monaten, in denen ihm die Führerscheinstelle des Landratsamtes keine neue Fahrerlaubnis erteilen darf.



„Sie haben das Fahrzeug nicht nur geschoben, um es in Gang zu bringen. Sie haben es am Abend unter Alkoholeinfluss bewegt und gelenkt. Dabei ist es nicht entscheidend, ob das Fahrzeug per Muskelkraft oder durch den Motor bewegt wurde. Deswegen wurde ihnen die Fahrerlaubnis entzogen. Am nächsten Morgen waren sie so dreist und setzten sich erneut ans Steuer ihres Autos. Und wenn sie den Pkw dabei nur 100 Meter bewegten, sie haben die Weisungen der Polizei ignoriert“, begründete der Richter das Urteil und damit die Geldstrafe, deren Höhe mit der des Strafbefehls übereinstimmt.



Hinweis: Wer sich unter Alkoholeinfluss ins Auto setzt, den Motor anlässt, um sich mit der Heizung zu wärmen, begeht keine Straftat, weil er das Auto nicht bewegt. Wer aber ohne den Motor anzulassen unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug mit Muskelkraft bewegt und es steuert, leistet sich nach Paragraph 316 des Strafgesetzbuches eine Straftat.