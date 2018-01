Kurz nach Sanierung neue Unfallquelle an B 182

Welsau. Über viele Wochen hinweg war die B 182 zwischen Welsau und dem Bahnübergang Neiden wegen Sanierungsarbeiten bis etwa Mitte November gesperrt. Doch die Freude an der neuen Fahrbahn ist insbesondere bei einigen Welsauer Kraftfahrern stark getrübt: „An der Einfahrt zum Schenkweg haben wir eine neue Unfallquelle. Die Markierungslinien fehlen rechts- und linksseitig an der Einbiegung, und die Bankette sind nicht richtig ausgebaut“, zürnt Horst Raue. Er legt nach: „Mir ist unverständlich, wie das von den verantwortlichen Leuten bei der Freigabe unbemerkt bleiben konnte. Wer von der Bundesstraße kommend, egal von welcher Seite, in Richtung Schenkweg abbiegen will, sieht nur schwarz und hat kaum Orientierung, wie weit die Fahrbahn nach außen reicht. Das ist besonders bei Nebel, Dämmerung und Dunkelheit sehr gefährlich, ganz zu schweigen von Glatteis-Situationen.“

Tatsächlich offenbaren Spuren, dass es bereits brenzlige Augenblicke gegeben haben muss: „Hier ist schon ein Fahrzeug abgerutscht“, verdeutlicht Raue und zeigt auf Reifenspuren, die an der Einbiegung, aus Richtung Neiden kommend, links ab über den Fahrbahnrand hinaus auf das abrutschende Bankett führen. Wie eine Einfahrt richtig saniert worden ist, lässt sich nur ein Stück entfernt am Abzweig Angerstraße erkennen. Dort seien Bankette und Markierung im selben Sanierungszeitraum vollständig und vernünftig angelegt worden, bemerkt er.

Der Ortsvorsteher hofft, dass die schadhaften Stellen nunmehr so schnell wie möglich beseitigt werden: „Das darf nicht so bleiben. Hier ist Gefahr in Verzug, und man kann nur die Daumen drücken, dass nicht wirklich noch etwas passiert!“