Kurz vor Schluss noch die Niederlage kassiert

Das Jahr 2018 beginnt für den VfB Torgau nicht gut. Vor zwei Wochen erkämpfte man sich noch zwei Punkte gegen Lok Mitte in letzter Sekunde. In der vergangen Woche kassierten die Elbestädter eine erwartete Niederlage (44:24) in Mockau.

Aufgrund von zehn Absagen hatte man schon überlegt, dieses Spiel abzusagen, doch dank der Unterstützung der zweiten Mannschaft konnte man die Partie über die Bühne bringen. An diesem Samstag empfing man in der Wasserturmturnhalle die TSG Taucha. Der Gast spielt eine ordentliche Saison, rangiert auf dem fünften Tabellenplatz, das Hinspiel verlor man mit 25:20. Doch jetzt sollte der erste Heimsieg her. Trainer Tom Sehlmann standen wieder ausreichend VfB-Recken zur Verfügung und diese waren von Beginn an hochmotiviert.

Mit einem 3:0-Lauf startete man in die Begegnung. Einstellung und Konzentration stimmten. Doch nach fünf Minuten übernahm die TSG das Zepter und markierte fünf Treffer in Folge. Erst durch eine Auszeit kam wieder Struktur ins Torgauer Angriffsspiel. Jetzt war es eine ausgeglichen Partie (6:7/8:8/10:10). Die letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit gehörten wieder der Heimsieben. Über tolle Spielzüge und tolle Paraden von Torhüter Marcel Borisch eroberte man die Führung zurück (13:11).

Zuspiel von René Nicolaus auf seinen Spielkameraden.

Trainer Sehlmann forderte in der Pause noch mehr Einsatz in der Defensive, um die Gäste in die Knie zu zwingen. Doch der zweite Abschnitt sollte nicht optimal laufen. Die Hausherren erzielten den ersten Treffer der zweiten Halbzeit und setzten sich damit erstmals mit drei Toren ab. Doch anstatt, dass nun mehr Sicherheit in das Torgauer Angriffsspiel kommen sollte, scheiterte man in der Folge immer häufiger am TSG-Keeper. Aber Marcel Borisch blieb weiter ein starker Rückhalt und konnte einige 100-prozentige Chancen der Gäste vereiteln. So führte man lange Zeit mit zwei Toren (17:15/20:18), verpasste es aber, sich abzusetzen. Doch in der Schlussphase sollte es wieder eng werden.

Drei Minuten vor dem Ende hatte sich Taucha die Führung zurückerobert und führte mit 24:25. René Nicolaus traf nochmals zum Ausgleich. Durch zwei Zeitstrafen gegen den VfB in der Schlussminute hatten die Gäste leichtes Spiel und erzielten acht Sekunden vor Abpfiff den Siegtreffer.

Für das VfB-Team wird es nun immer schwerer. In der nächsten Woche muss man nach Borna, wo man in den letzten Jahren kaum Punkte holen konnte. Das Team muss jetzt noch enger zusammenrücken, um sich aus der Krise zu werfen.

Torgau:

M. Borisch, M. Krondorf (Tor), P. Ritz (5), C. Kanitz, M. Stephan, N. Herold (1), H. Schulze (2), A. Becker (3/1), R. Nicolaus (9), E. Winkler (2), M.Pfeiffer (3), J. Kunze

Die einheimischen Fans sorgten für Stimmung in der Sporthalle am Wasserturm.