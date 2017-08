Lösung für Paradiesbad

Großwig. Eine Lösung für das Großwiger Paradiesbad scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein: Zur Gemeinderatssitzung am Dienstagabend hatte Dreiheides Bürgermeister Wolfgang Sarembe viel zu erzählen.

Großwig. Die diesjähre Badesaison ist schon jetzt gelaufen. Das „Paradies“ bleibt verschlossen, zumindest jenes in Großwig. Badefreuden wird es hier erst wieder im kommenden Jahr geben. Das dann aber ganz bestimmt. Mit dieser klaren Aussage zur Zukunft des Paradiesbads wandte sich Bürgermeister Wolfgang Sarembe (Freie Wähler) am Dienstagabend im Süptitzer Ratssaal an die Dreiheider Gemeinde- und Ortschaftsräte.

In Zusammenarbeit mit der Torgauer Stadtverwaltung habe man dem Kommunalen Schadensausgleich (KSA) mitgeteilt, wie die Gemeinde das Bad derart baulich verändern wolle, damit der Versicherungsschutz nicht gefährdet werde. Genau jene Versicherungsproblematik hatte der KSA noch vor Wochen ins Felde geführt und damit die Gemeinde und vor allem die Badewilligen mehr als überrascht. Folge war, dass das Bad von jetzt auf gleich geschlossen wurde und beispielsweise das Ferienlager des Weidenhainer Hortes nur mit einer Ausnahmegenehmigung und einem Rettungsschwimmer über die Bühne gehen konnte.

Probleme im Großwiger Paradiesbad sind nach Ansicht des KSA speziell die Steganlage und die Rutsche. Letztere ist zwar seit langer Zeit schon außer Betrieb, doch stelle sie nach wie vor ein Verletzungsrisiko dar. Auch die Nutzung des Stegs sei risikobehaftet. Die hier geforderte Wassertiefe von 1,70 Meter könne das Bad mit 1,20 Meter nicht vorweisen. „Gott sei dank, dass hier noch niemand beim Reinspringen zu Schaden gekommen ist“, atmete Bürgermeister Sarembe auf.

Was die Rutsche betrifft, soll diese wohl noch in dieser Woche demontiert werden. Sie wird in Norddeutschland an einem privaten Pool eines Unternehmers wieder aufgebaut werden. Nähere Angaben wurden während der Gemeinderatssitzung nicht gemacht. Der derzeit noch mit Abspergittern gesicherte Steg solle in Absprache mit der Feuerwehr zurückgebaut werden. Dies erfolge, wenn das Wasser im Spätherbst ohnehin abgelassen werde, sagte Sarembe.

Befürchtungen des KSA, wonach auch die Betoneinfassungen zum Springen in ein zu flaches Gewässer einladen würden, teilt die Gemeinde indes nicht. Sie argumentiert in ihrem Antwortschreiben, dass von den schräg reinragenden Einfassungen ein Springen ins Wasser kaum möglich sei.

Künftig werde das Gelände frei zugänglich sein. Zwar bliebe der Zaun erhalten, doch das Haupttor werde stets offen stehen, sodass Badewillige im kommenden Jahr zu jeder Zeit das Gewässer nutzen könnten. „Wir haben unserer Meinung nach alles erfüllt, damit Gefahren beim Baden ausgeschlossen werden“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Bernd Gasch (FDP) nutzte die Gelegenheit für Kritik an den von Einheimischen geführten Diskussionen. „Da stehen einem die Haare zu Berge“, sagte der Süptitzer. An den Räten sei im Zuge der Schließung kein gutes Haar gelassen worden. Allerdings habe er das Gefühl, gegen Windmühlenflügel zu kämpfen, wenn er immer wieder auf die Gründe der Schließung zu sprechen kommen wolle.

Dass es da draußen wahrlich die dollsten Meinungen gebe, konnte auch Vize-Bürgermeister Hans-Jürgen Fink (FDP) bestätigen. Notfalls müsse man den Bürgern den Sachverhalt nochmals bei einer Einwohnerversammlung erläutern.