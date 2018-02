LINKE im Wahlkampfendspurt

Trotz Eiseskälte trafen sich in dieser Woche die nordsächsischen Linken in Trossin, um ihre Kandidatin Heidrun Schröter für die kommende Bürgermeisterwahl zu unterstützen. Unter anderen waren Kreistagsfraktionschef Dr. Michael Friedrich, Landtagsabgeordnete Luise Neuhaus-Wartenberg und Susanna Karawanskij vor Ort, um gemeinsam für Heidrun Schröter Plakate aufzuhängen, Flyer zu verteilen und den Wahlkampfendspurt einzuleiten. Heidrun Schröter, die gelernte Ingenieurin für Eisenbahn-Betriebstechnik, die seit vier Jahren für die LINKE im Gemeinderat aktiv ist, will sich sowohl für die Selbständigkeit als auch Bürgernähe in der Gemeinde starkmachen. Vereinsförderung, bezahlbare Abwassergebühren, Stärkung der freiwilligen Feuerwehr oder auch der Einbau einer moderner Heizungsanlage in der Trossiner Kita sind weitere Schwerpunkte, mit denen Schröter in die Wahl geht.

„Sowohl der Kreisvorstand als auch der Ortsverband steht hinter Heidrun und ihrem Engagement. Wir drücken ihr die Daumen“, ergänzt LINKE-Ortsvorsitzender Michael Bagusat-Sehrt.