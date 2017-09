LINKE rümpft die Nase

Torgau. Stark verwundert blickte man bei der Stadtratsfraktion der Torgauer LINKEN drein, als man in den Sitzungsunterlagen zur jüngsten Ausschusssitzung mehr als nur Beschlussanträge vorfand: So hatte sich in dem Papierberg auch eine Einladung versteckt.



Absender war Marian Wendt. Nun sind Einladungen an sich kein Problem. Versprechen diese doch zu Geburtstagen oder auch Hochzeiten allerlei Spaß. Das Pikante war jedoch, dass Marian Wendt als hiesiger CDU-Direktkandidat für die bevorstehende Bundestagswahl die Stadträte persönlich einlud, heute Nachmittag auf dem Torgauer Marktplatz der Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel beizuwohnen. Wahlwerbung? Dabei hatte das Torgauer Rathaus noch vor wenigen Tagen dem Leipziger „Wahlmobilverein 2017“ wie vermeldet die kalte Schulter gezeigt. Die angehenden Studenten waren in Torgau, um Bürger vom Gang zur Wahlurne zu überzeugen – fernab jedweder Parteipolitik. Das Torgauer Hauptamt habe nach Angabe des Vereins entgegnet, dass man keine Möglichkeit einer finanziellen Unterstützung sehe. „Es wurde sich auf die Verpflichtung zu ,absoluter und uneingeschränkter Neutralität‘ berufen“, hieß es vom Verein.



Ansonsten befürchte die Stadt Torgau eine mögliche Wahlanfechtung. Und nun persönlichen Einladungen des CDU-Kandidaten Marian Wendt in einer Ausschusssitzung? Wie verträgt sich das? Die TZ wandte sich damit an die Stadt. „Ich persönlich sehe kein Problem darin, dass die Einladungen ausgeteilt wurden“, sagte Hauptamtsleiter Mirko Schmidt. Auch die Kritik des Wahlmobilvereins könne er so nicht nachvollziehen.