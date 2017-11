Land in Sicht für neuen Fischimbiss

Torgau. Die hiesigen Fisch-Fans müssen sich mit dem Neubau des Fischimbisses in Nähe des Kreisverkehrs der Bundesstraße B182 weiter gedulden.

Ursprünglich sollte das neben dem alten errichtete größere und modernere Gebäude einschließlich des Neubaus einer Kundentoilette nebenan bereits im August eingeweiht werden. Jetzt hofft Georg Stähler, Inhaber der Teichwirtschaften Wermsdorf- Torgau, dass es Ende dieses Monats endlich klappt mit der Eröffnung. Wobei durch die längere Bauzeit der Firma kein Schaden entsteht, weil der Verkauf am alten Kiosk so gut weiterläuft wie bisher.

Sorge bereitet Stähler ein Problem. „Es ist alles so gut wie fertig. Nur noch Restarbeiten sind zu erledigen“, erklärt der Wermsdorfer zunächst und ergänzt. „Das Hindernis ist die neue Energiezuführung über den Damm. Die Landestalsperren-verwaltung tut sich schwer mit dem Genehmigungsverfahren. Ich hoffe, dass wir ab Ende November unsere neue Verkaufsstelle einschließlich geheiztem Gästeraum und der Toilette nutzen können.“

Für die Modernisierung, verbunden mit besseren Bedingungen für die Gäste einschließlich der drei im Fischkiosk beschäftigten Verkäuferinnen, investieren die Teichwirtschaften Wermsdorf-Torgau insgesamt stattliche 200 000 Euro. „Die Kunden sind nicht mehr aufs Wetter angewiesen, wenn sie gemütlich sitzen und essen möchten. Sie brauchen bei Kälte keine Speisen und Getränke in ihren meist relativ engen Fahrzeugen einzunehmen oder auf den Bänken im Freien zu sitzen. Die Gäste können es sich in unserem gemütlich warmen Gastraum gut gehen lassen. Zudem haben sie einen schönen Blick ins umfangreiche Grün in Richtung unserer Aufzuchtteiche.

Und im kleinen Nebengebäude befindet sich eine normale Spültoilette für die Kunden, die es bisher nicht gab. Unser Speisen-Angebot werden wir noch mehr mit heimischem Fisch als bisher gestalten“, wirbt Stähler, der den Kiosk vor den Toren der Kreisstadt bereits 1998 eröffnete. Klar, dass er sich durch die Verbesserungen einen höheren Umsatz verspricht.

Stähler setzt nicht nur auf die Neubauten, sondern auch auf seine drei Verkäuferinnen vor Ort. „Die Frauen beraten die Leute fachgerecht, arbeiten flink. Sie haben einen respektablen Anteil daran, dass unser Imbiss von so vielen Menschen aufgesucht wird“, weiß der Chef. 100 bis 120 Leute kommen meist täglich. „In Spitzenzeiten sind es auch mal 150“, berichtet der Unternehmer stolz. Er ist froh über seine zahlreichen Stammkunden. Sie seien die beste Werbung. „Bei uns essen täglich zahlreiche Lkw-Fahrer und Handwerker.

Dann wissen auch die Leute aus der Region und die Durchreisenden: Hier kann ich gut und preisgünstig essen. Zudem sind immer genügend Parkplätze vorhanden. Durch die vielen Kunden ist stets frischer Fisch gewährleistet.“ Gegessen wird Fisch in vielen Varianten. „Wir bieten auch grätenfreies Filet vom Karpfen und Forelle aus unseren eigenen Gewässern an“, erklärt Stähler.

Die Öffnungszeiten des Fischimbisses werden vorerst unverändert bleiben. Das heißt, in den wärmeren Jahreszeiten können die Kunden länger am seit Jahren beliebten Verkaufstand einkehren als im Winter.