Landfrauen bringen Sicherheit ins Netz

Dazu macht das DiNaMobil des Projektes Digitale Nachbarschaft am 17. März in Rosenfeld Station. Ein professioneller Scout bietet einen dreistündigen Workshop an. Die Schwerpunkte des Trainings, welches sich insbesondere an Ehrenamtler richtet, sind die Grundlagen der Sicherheit im Internet, sicheres Online-Kommunizieren und sicherer Online-Handel. Die Teilnehmer werden selbst zum Scout ausgebildet und befähigt, ihr Wissen weiterzugeben.

Der kostenlose Workshop startet 10 Uhr im Vereinsheim, Teichstr. 15. Bitte anmelden unter Tel. 03421/714647 oder wendelinus-hof@web.de gebeten