Landgasthöfe kämpfen ums Überleben

Torgau. Das Sterben der Landgaststätten ist nicht nur ein deutschlandweiter Trend. Auch in der Region Torgau gibt es immer weniger solcher Gasthöfe. TZ entschied sich aber, nicht die Gastronomen zu befragen, die aufgeben mussten, weil sie meist keine Nachfolger fanden oder die Gäste ausblieben. Die Heimatzeitung sprach mit Lokal-Inhabern, die weiter Besucher in ihren Gaststätten auf dem Land begrüßen dürfen. Trotzdem bleibt Wehmut bei den Gedanken an einst gut laufende Gasthöfe wie in Beckwitz, Dautzschen, Großtreben, Arzberg, Triestewitz, Beilrode, Loßwig, Sitzenroda („Zur Schmiede“), Süptitz, Zinna, Roitzsch, Trossin, Falkenberg, Dahlenberg, Dommitzsch, um nur einige zu nennen, die inzwischen geschlossen haben.



Viola von Nießen, die gemeinsam mit ihrem Bruder Volkmar Schröder (45) den Gasthof zu Welsau leitet, ist zufrieden. „Es läuft gut. Seit fünf Jahren ist unser Umsatz sogar wieder steigend“, verrät die 59-Jährige. Allerdings ist ihr als erfahrene Gastronomin klar, warum so viele Landgaststätten schließen müssen. „In unserer Branche wollen immer weniger Leute arbeiten, erst recht nicht auf dem Land, wo wir als Gaststättenbetreiber auch nicht so viel zahlen können wie unsere Berufskollegen in den größeren Städten. Außerdem schrecken zahlreiche junge Menschen die unregelmäßigen Arbeitszeiten einschließlich der Wochenenddienste ab.“ Viola von Nießen freut sich indes, dass in diesem Jahr erstmals zahlreiche Reisebusse mit Touristen aus vielen Regionen Deutschlands im Welsauer Gasthof Station machen, um hier nach oder vor ihren Besuchen in Wittenberg im Rahmen des Luther-Jubiläums zu speisen.



„Wichtig sind unsere Stammgäste, von denen uns viele schon von Generation zu Generation die Treue halten. Das zeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben. Ich kenne Familien, die alle Feiern bei uns abhalten. Unser Vorteil: Wir können einen großen, inzwischen modernisierten Saal anbieten“, wirbt Volkmar Schröder.

Viele Kunden, vor allem ältere Menschen, lassen sich wochentags ihr Mittagessen von Mitarbeiterinnen des Gasthofes Welsau in die Wohnung liefern (Essen auf Rädern). Am Wochenende stehen oft Familienfeiern im Saal auf dem Programm. Aber auch die Belieferung von Speisen und Getränken für verschiedenste Veranstaltungen in der Region gehören zum Angebot (Catering).



Das Thema Nachfolger steht im Gasthof zu Welsau für Viola von Nießen derzeit nicht zur Diskussion. „Ich bin zwar 59 Jahre alt, will aber arbeiten, bis ich 68 bin, weil es mir Freude macht. Und ich möchte mit meinem Mann, der bei uns angestellt ist, gemeinsam in Rente gehen. Außerdem:Mein Bruder ist ja erst 45 Jahre jung, er muss noch eine Weile arbeiten.“

Stolz zeigen die Leiter des Gasthofes zu Welsau, Viola von Nießen und Bruder Volkmar Schröder, im renovierten Saal zwei ihrer Spezialitäten und natürlich ein schmackhaftes Bier dazu.



Manuela König führt den Landgasthof „Zur Elbaue“ Weßnig gemeinsam mit ihrem Vater Wolfgang Lahn. Die Chefin ist erst 47 Jahre alt, weiß jedoch bereits, dass es keinen Nachfolger geben wird. „Mein Sohn Christian ist Maler. Er hat kein Interesse. So ist das nun mal heutzutage. Die Jugend möchte nicht mehr an den Wochenenden arbeiten.“ Tochter und Vater haben genügend zu tun: Sie kocht mit, er fährt täglich wie die Angestellten Mandy Müller und Karin Hoyer das Essen auf Rädern aus. „Auch an den Wochenenden haben wir viele Stammkunden wie unsere Rentner und in der Erntezeit die Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Betriebe, die dieses Angebot nutzen. Es könnte insgesamt besser sein, aber wir können davon leben“, beschreibt Manuela König die wirtschaftliche Situation der traditionsreichen Gaststätte an der Dorfstraße und fügt an: „Neben dem Essen auf Rädern ist auch das Catering ein wichtiges Standbein für uns. Beides läuft gut.“



Dagegen seien in den vergangenen Jahren die Stammkunden etwas weniger geworden. „Trotzdem freuen wir uns und sind dankbar, dass es noch immer zahlreiche Leute aller Altersklassen gibt, die uns die Treue halten.“ Vor allem über die Resonanz bei den drei Großveranstaltungen im Jahr, Weiberfrühschoppen, Fasching und Silvester, können sich die Weßniger Landgasthof-Betreiber nicht beschweren. Am Männertag kehren neben Stammgästen auch zahlreiche Feierfreudige von auswärts ein, kein Wunder bei diesem Standort am Elberadweg.



Apropos Radweg: Die meisten Touristen auf der an der Gaststätte Weßnig vorbeiführenden, stark befahrenen Trasse halten nicht an. „Die Anzahl der Leute, die bei uns Rast machen, ist rückläufig. Es gibt nur wenige Tage, an denen viele Radwanderer bei uns einkehren“, bedauert Manuela König die negative Entwicklung.

Ihr Vater Wolfgang, immerhin schon 69 Jahre alt, gibt sich kämpferisch bei der Frage nach der von den Bewohnern der Region so gut angenommenen Verarbeitung von frischem Schweinfleisch zu schmackhaften Fleisch- und Wurstwaren in der kälteren Jahreszeit (TZ berichtete), bei dem er selbst mit aktiv ist. „Klar bleibt es dabei. Sonnabends ab 12 Uhr können die Leute unsere schmackhaften Produkte kaufen wie immer.“

Das Team des Weßniger Landgasthofs „Zur Elbaue“ präsentiert sich vor ihrem schmucken Biergarten (v.l.): Manuela König, Mandy Müller, Wolfgang Lahn, Martina Dietrich, Karin Hoyer.



Die Gästezahl im Restaurant „Zum Biber“ in Sitzenroda ist seit fünf Jahren konstant. „Das ist heutzutage in Ordnung“, berichtet Petra Becker (50), die mit ihrem Gatten Ingo (52) die Landgaststätte gemeinsam führt. „Wir haben offenbar auf die richtige Strategie gesetzt“, ergänzt Ingo Becker. Doch vollends zufrieden ist das Ehepaar nicht. „An den Wochentagen haben wir oft wenig Gäste. Die Wochenenden dagegen sind gut besucht. An diesen Tagen könnten wir noch mehr Speisen und Getränke anbieten, bräuchten jedoch mehr Plätze. Wir sind vor allem sonnabends oft vorher lange ausgebucht, weil wir uns hauptsächlich auf Familienfeiern spezialisiert haben. An den feierfreien Wochenenden finden unsere Spezialitäten-Abende stets eine sehr gute Resonanz“, spricht Petra Becker Klartext.



„Uns fragten mal holländische Schlafgäste an einem Montagabend, wo denn die Gäste bleiben. In Holland würden viele Familien zum Abendbrot Gaststätten aufsuchen. Das wünschen wir uns ebenfalls. Wie auch wieder mehr Zuspruch beim Männerstammtisch, eine weitere Gruppe Frauenstammtisch oder einfach ein paar Feierabend-Bier-Genießer würden uns ebenfalls gut zu Gesicht stehen“, meint Ingo Becker. Es fehlen aus Sicht der erfahrenen Sitzenrodaer Landgasthofbetreiber zudem wochentags Gäste, die abends mal schnell zum Essen kommen, weil die Mutter Geburtstag hat und erst am Wochenende gefeiert wird. Auch über mehr Leute, die sich spontan mit Freundin oder Freunden verabreden, um zu speisen und zu quatschen, würden sich die Beckers freuen. Das soll aber nicht als Jammern aufgefasst werden, sondern seien mehr Wunschgedanken.



Das Essen sei ein Grund dafür, dass es insgesamt ordentlich läuft. Ebenfalls wichtig ist für das Paar die Atmosphäre im geräumigen, aber gemütlichen Gastraum. „Wir möchten, dass die Leute die Besuche nicht nur zum Verzehr schmackhafter Speisen, sondern sie auch als Familientreffen nutzen. Der Treff der Generation soll von den Gästen bei uns gelebt werden“, erklärt Petra Becker. Apropos Besonderheiten: Die Beckers haben Gerichte im Angebot, die in unseren Breiten für Aufsehen sorgen. Beispiele: Schwanenbrust, Nutria-Braten, Dachsbraten, Gulasch im Brotleib. Die Kennzeichen der Besucher-Pkws zeigen, dass sich in vielen Nachbarregionen, aber auch in weiter entfernten Orten das vielseitige und besondere Angebot herumgesprochen hat. „Wir wollen alle Gäste zufriedenstellen. Schließlich sind die Geschmäcker nicht gleich, auch weil wir Besucher aus allen Altersklassen haben.“



Kleiner Wermutstropfen für die Beckers: Zu wenige Gäste nutzen das Angebot, in der zum Landgasthof gehörenden Pension zu übernachten. „Das ist schade“, sagt Ingo und ergänzt: „Die Leute können hier mal für ein paar Tage dem Alltag entfliehen .Wir können eine schöne Landschaft mit entsprechender Landluft bieten.“



Übrigens: Jesko Dohna, Redakteur der Zeitschrift „Beef“, rief bei den Beckers an für einen Beitrag unter der Rubrik „Wie schmeckt eigentlich ... Nutria?“ Er befragte Petra Becker über Geschmack, Art und Beschaffenheit von Nutriafleisch und wie es zubereitet wird. „Das war eine Ehre für uns. Wir haben unser Geheimnis gelüftet und ihm Auskunft gegeben“, verriet die Sitzenrodaerin.

Norbert Töpfer.

Petra und Ingo Becker, Betreiber des Sitzenrodaer Restaurants „Zum Biber“, werben mit einem Saisonrenner: 80 Prozent der Gäste wählen als Vorspeise eine schmackhafte Kürbissuppe. Fotos: Norbert Töpfer