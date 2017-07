Landkreis drängt bei Schülerticket auf Eile

Nordsachsen. Wie das Landratsamt Nordsachsen am Donnerstag mitteilte, ist nur für diejenigen der pünktliche Erhalt der Schülerfahrkarte garantiert, die ihren Eigenanteil bis zum 14. Juli 2017 bezahlt haben. Bei einer späteren Antragstellung oder Einzahlung hingegen könne es unter Umständen zu Verzögerungen kommen, heißt es weiter. „Deshalb raten wir dringendst, die Anträge auf Erteilung einer Schülerfahrkarte schnell im Landratsamt zu stellen und die Bezahlung der Elterneigenanteile vorzunehmen beziehungsweise die Befreiungsanträge von der Zahlung dieser Anteile umgehend vorzulegen“, sagt die zuständige Dezernentin Angelika Stoye.

Eine Neuerung kommt zunächst nur auf Teile Nordsachsens zu, soll aber bis Ende des neuen Schuljahres auch in der Torgauer Region eingeführt werden: der Chipkarten-Ausweis „In einigen Bereichen seines Territoriums führt der Landkreis elektronische Schülerfahrkarten ein“, sagt Angelika Stoye. Das bedeute für Schüler, die hauptsächlich mit den Verkehrsunternehmen Auto-Webel, Leupold oder Geißler unterwegs sind, dass sie ab dem Schuljahr 2017/2018 kein Papierticket mehr erhalten, sondern eine Chipkarte.



Wie bei den herkömmlichen Schülerfahrkarten muss laut Angelika Stoye auch bei der elektronischen Variante ein entsprechender Nachweis in Form eines Schülerausweises oder einer Kundenkarte mitgeführt werden. Um die Gültigkeit der neuen Karte zu prüfen, muss diese im Bus an das Kontrollterminal des Fahrscheindruckers gehalten werden. Dieses signalisiert sofort, ob das Ticket gültig ist oder nicht.