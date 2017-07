Landkreis und Leibniz-Institut untersuchen Demografie-Entwicklung

Leipzig wächst. Doch wie wirkt sich das auf den Landkreis Nordsachsen aus? Wie entwickeln sich die Regionen in unmittelbarer Nachbarschaft der Großstadt?

Und wie verändern sich diese Entwicklungsprozesse je weiter man in den ländlichen Raum vordringt? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, hat der Landkreis Nordsachsen eine wissenschaftliche Untersuchung demografischer Tendenzen und deren Auswirkungen beim Leibniz-Institut für Länderkunde in Auftrag gegeben. „Die wissenschaftliche Untersuchung der demografischen Entwicklungen im ländlichen Raum soll Basis sein, um Zukunftsszenarien für Nordsachsen zu entwickeln und den Landkreis strategisch optimal aufzustellen“, sagt Landrat Kai Emanuel.

Das Projekt läuft bis Oktober 2017 und ist in drei Phasen aufgeteilt: Bestandsaufnahme, wissenschaftliche Analyse und Zukunftsstrategie. In der ersten Etappe werden demografische und infrastrukturelle Daten erhoben, in der zweiten Phase Befragungen, Interviews und Analysen vorgenommen und im dritten Schritt Szenarien, Strategien und gemeindebezogene Steckbriefe entwickelt.

Erste Aussagen zu Wanderungsverflechtungen und demografischen Tendenzen sind bereits verfügbar. Demnach überlagern sich drei Trends:

• Reurbanisierung und Wachstum der Großstädte

• Stabilisierung im ländlichen Raum und neue Dynamik in Suburbia

• Internationale Wanderungen

Hinzu kommen folgende allgemeine Trends der Wanderungsverflechtungen:

• Die Wanderungsverluste der Umlandgemeinden gegenüber der Stadt Leipzig haben sich in den vergangenen Jahren abgeschwächt.

• Immer mehr Gemeinden im inneren und äußeren Ring verzeichnen im Saldo Wanderungsgewinne aus Leipzig.

• Seit 2014 sind Wanderungsverluste der Stadt Leipzig an Nordsachsen zu verzeichnen. 2016 wechselten 627 Einwohner von Leipzig in den Landkreis.

Wanderungsbewegungen 2015

Mittelzentren (ohne Schkeuditz und Taucha)

• Zuzug aus Leipzig: 549 Personen, davon 381 deutsche Staatsbürger

• Fortzug nach Leipzig: 646 Personen, davon 582 deutsche Staatsbürger

• Wanderungsverlust: insgesamt 97 Personen

Innerer und äußerer Ring von Leipzig (mit Schkeuditz und Taucha)

• Zuzug aus Leipzig: 1268 Personen, davon 1158 deutsche Staatsbürger

• Fortzug nach Leipzig: 984 Personen, davon 864 deutsche Staatsbürger

• Wanderungsgewinn: insgesamt 284 Personen

Grundzentren

• Zuzug aus Leipzig: 161 Personen, davon 128 deutsche Staatsbürger

• Fortzug nach Leipzig: 151 Personen, davon 139 deutsche Staatsbürger

• Wanderungsgewinn: insgesamt zehn Personen

Ländlicher Raum

• Zuzug aus Leipzig: 188 Personen, davon 144 deutsche Staatsbürger

• Fortzug nach Leipzig: 174 Personen, davon 162 deutsche Staatsbürger

• Wanderungsgewinn: insgesamt 14 Personen

