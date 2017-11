Langenreichenbach knackt die 80 000er Marke

Langenreichenbach. Für die einen ist es einfach nur Schmuddelwetter und Grund genug, es sich daheim gemütlich zu machen.



Für die anderen gibt’s nichts Besseres zum Pflanzen: Knapp vierzig Leute waren am Sonntagvormittag dem Aufruf des Langenreichenbacher Ortschaftsrats gefolgt. Galt es doch, etwa 4500 Zwiebeln von Frühlingsblühern auf der Grünfläche, auf der einst die Gaststätte Appelt beheimatet war, in die Erde zu bringen.

Dass es diesmal derart viele Blumenfreunde waren, machte Ortsvorsteher Detlef Bölke fast sprachlos. Wie gesagt fast, denn insgeheim mag er, nachdem jeder Verein im Ort noch einmal angeschrieben wurde, damit vielleicht auch gerechnet haben.



Insgesamt wanderten 150 Zwiebelpaketchen durch die Hände der Helferschar. Bölke schätzt, dass am Sonntag die 80 000er Zwiebel-Marke geknackt werden konnte, nachdem im Jahre 2003 die jährliche Steckaktion ins Leben gerufen wurde.

Diesmal dauerte der Zwiebelspaß nur eine knappe Stunde. Danach ging der Spaß in der Feuerwehr weiter, denn hier wurde das traditionelle „Pflanzwasser“ ausgeschenkt. Zeit hierfür blieb Schalmeien-Chefin Sylvia Saalbach allerdings nicht viel, warteten doch daheim schon längst die Geburtstagsgäste ihres Mannes. Von diesem Termindruck war Familie Bürger indes weit entfernt. Vater Danilo, der Mitglied der Feuerwehr ist, und Mutter Katharina (Sportfrauen) führten ihren Nachwuchs Marlon und Rosalie in aller Ruhe an die Langenreichenbacher Gemeinschaftsaktion heran.



Übrigens: Nachdem die Blumenzwiebeln in der Erde waren, blickte Detlef Bölke bereits in Richtung Weihnachten. Für die Ausschmückung des Dorfangers werde noch ein drei bis fünf Meter hohes Weihnachtsbaum gesucht. „Wer einen abgeben möchte, kann sich gerne bei mir melden“, sagte der Ortsvorsteher. (Tel. 034221 50923)