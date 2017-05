Langwierige Wiederbelebung

Der 64-jährige gelernte Gärtner, der aber nie in diesem Beruf sondern als Kraftfahrer und dann als selbständiger Wirt bis 2008 gearbeitet hat und sich seitdem in Sportvereinen verdingt, wurde in Erlabrunn geboren und besuchte die polytechnische Oberschule in Oschatz.

Zum Thema Strandbad sind Bernd Ketzel und seine Frau zunächst virtuell gekommen, erinnert sich der 64-Jährige: Am 19. Juli 2014 veröffentlichten sie auf der Facebookseite der Großen Kreisstadt Torgau folgende Frage:„Bürger der Stadt Torgau, was haltet Ihr davon, wenn wir dem Strandbad Torgau wieder etwas Leben einhauchen und es nutzen wofür es gebaut wurde?“

Damit war der Stein ins Rollen gebracht. Im Internet bekam die Initiative pro Strandbad eine eigene Seite. Es kam zu regelmäßigen Treffen von damals 15 interessierten Menschen, die sich dieser Idee verschrieben hatten. „Wir wollten es hauptsächlich für unsere Torgauer Kinder und deren Eltern tun, damit die jungen Familien nicht mehr solche Entfernungen zum Baden zurücklegen zu müssen“, erläutert Bernd Ketzel.

Also wurden Picknicks mit Ostereiersuchen organisiert, sogar ein Nikolaustreffen gab es, bei dem es dank großzügiger Spender Süßigkeiten, Pizzen und Eier gab. Alle Aktivitäten seien ehrenamtlich gewesen, so Bernd Ketzel, wenn es keine Spenden gab, wurde aus dem eigenem Beutel bezahlt. Im Wahlkampf um den Torgauer Oberbürgermeisterposten schlug sich Familie Ketzel dann auf die Seite der CDU-Kandidatin Romina Barth. Im Gegensatz zur Vorgängerverwaltung habe diese ihm das Gefühl vermittelt, am gleichen Strang zu ziehen.

„Mit der neuen Oberbürgermeisterin Romina Barth hat unser Team eine starke Verbündete gewonnen. Als Kind Torgaus weiß Romina um das Dilemma des Torgauer Strandbades und die wenigen Bade-Möglichkeiten hier in unserer Region“, sagt Bernd Ketzel.

Auch nach der Wahl weiß er die Stadtchefin an seiner Seite – sie fühle sich merklich verantwortlich. Gemeinsam wolle man das Strandbad nun weiter nach vorne bringen. Zuletzt brachte man beispielsweise das erste „Chillen, Grillen mit Sonnenbrillen“ auf den Weg. Außerdem werde noch in diesem Jahr ein Spielplatz für die Kleinen entstehen und ein frei zur Verfügung stehender Grillplatz gebaut, der unentgeldlich genutzt werden könne, berichtet Bernd Ketzel. Auch ein neues Tor werde am Zugang zum Strandbad installiert.