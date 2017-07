Laußig stand frühzeitig als Meister fest

Durch die allgemeine demografische Entwicklung vor allem im ländlichen Bereich ist auch im Nordsächsischen Fußballverband NFV die Anzahl der Mannschaften im regelmäßigen Spielbetrieb zurückgegangen. Denken wir an solche Fußballvereine wie Großtreben, Arzberg oder auch Zwethau. Hier wurde manche Fußballschlacht geschlagen und deren Anhänger kamen im dreistelligen Bereich zu den jeweiligen Spielen. Auf Grund dieses Rückganges an Mannschaften hat der NFV auf seiner Tagung 2015 eine eingleisige Kreisliga beschlossen.

Die besten sieben Mannschaften der Kreisliga Nord und die besten sieben der Kreisliga West standen mit Beginn des Spieljahres 2016/17 gemeinsam in einer Staffel. Jetzt ergab sich natürlich die Frage, wer ist der Favorit im Kampf um den Titel, wer könnte eventuell aufsteigen. Mehrere Titelaspiranten wurden genannt. Der SV Laußig war der meistgenannte, es folgten Hartenfels II, Roland Belgern oder der Bezirksliga erfahrene FSV Oschatz. Hier lag man bis auf den SV Laußig bei allen anderen genannten Mannschaften schief. Die Torgauer begannen mit einer Siegesserie, die bis zum 6. Spieltag die Tabellenspitze einbrachte.

Erwartungsgemäß hatte sich der SV Laußig an die zweite Position gespielt und wurde nun ärgster Gegner der Hartenfelser. Überraschend punktete der SV Bad Düben, den überhaupt keiner auf der Favoritenliste hatte, kräftig mit.

Ab dem 7. Spieltag dann die Wende. Laußig übernahm die Tabellenführung und gab sie nicht wieder her. Zu diesem frühen Zeitpunkt ahnten die Laußiger selbst noch nicht, dass sie auf Meisterkurs lagen. Die beiden Mitfavoriten Torgau II sowie Belgern lagen zur Winterpause noch im vorderen Tabellenbild, doch punktemäßig schon weit hinter Laußig zurück. Schlimmer noch erging es dem FSV Oschatz, diese fanden sich nach der ersten Halbserie auf einem Abstiegsplatz wieder.

Mit Beginn der Rückrunde ging die Talfahrt der besagten Meisterschaftsanwärter Torgau II, Belgern und Oschatz weiter. Es folgten Niederlagen am Bande. Es zeichnete sich auch ein frühzeitiger Abstieg der Oschatzer aus der Kreisliga ab. Belgern und auch Hartenfels II gingen die Spieler aus. Man sehnte das Saisonende herbei. Oben standen die Aufsteiger mit Laußig und dem FV Bad Düben fest. Unten war in der Zwischenzeit die Spielgemeischaft Elbaue Torgau II/Großtreben in den Abstiegssog geraten und man ahnte Schlimmes.

Doch am Ende der Spielsaison gab es das große Aufatmen und viel Freude bei einzelnen Vereinen. Oschatz bleibt Dank des Dreierteams Hartenfels II/IElbaue Torgau II/Großtreben in der Kreisliga. Für die Statistiker sei gesagt, die Zuschauerzahlen waren gegenüber 2015/16 weiter rückläufig. 50 bis 55 Zuschauer waren im Schnitt bei den Spielen dabei. 782 Tore wurden erzielt. Das bedeutet 4,3 pro Spiel. Die Torjägerkanone holte sich mit 35 Treffern Marco Bothur vom ESV Delitzsch II, gefolgt von Marc Schneider FV Bad Düben (22 Treffer) sowie Lukas Schmidt von Roland Belgern mit 21 Treffern.

Den Fairnisspokal holte sich der LSV Mörtitz vor Bad Düben und TSV Rackwitz. 644 Gelbe Karten, 30 Gelb-Rote sowie 10 Rote Karten bekamen die Spieler zu Gesicht. Hierbei rangierte Hartenfels II sowie der FSV Oschatz weit vorne. Total ohne Sieg blieb Doberschütz/Mockrehna II. Zwei mal Remis und 24 Niederlagen bedeuteten den Abstieg in die Kreisklasse Ost.

Abschlusstabelle: