Laußiger vorzeitig am Ziel - Meister und Aufstieg in die NSL

Fußball. Am Samstag 16.50 Uhr war es geschafft: Der SV Laußig besiegte im Spitzenspiel des Spieltages einen seiner ärgsten Widersacher und Anwärter auf den Bronzeplatz – den LSV Mörtitz mit 2:0. Vor 100 Zuschauern kämpften beide Mannschaften um jeden Ball und jeden Zentimeter Boden und dies stets im Rahmen des Erlaubten.

Lange mussten die Laußiger Fans auf die erlösenden Tore warten. In der 73. beziehungsweise 77. Spielminute fielen sie dann endlich. Danach verwalteten die Laußiger ihr 2:0, um dann nach dem Schlusspfiff in Jubel auszubrechen. Die Siegesfreude nahm 24 Stunden später noch einmal seinen Lauf: Der SV Roland Belgern bezwang den Tabellenzweiten Bad Düben mit 2:0. Nun kann den Laußigern in den letzten drei Spielen gar nichts mehr passieren – sie sind vorzeitig Meister. Bad Düben macht sich aber trotzdem Hoffnung, als Tabellenzweiter den Aufstieg noch zu meistern. Hoffnung auf den Bronzeplatz macht sich auch Traktor Naundorf. Die Naundorfer spielten bei Hartenfels Torgau II und mussten hart arbeiten.

Mit neun Spielern begannen die Torgauer, vervollständigten sich im Laufe der ersten 20 Spielminuten auf die normale Mannschaftsstärke und ließen keinen Gästetreffer zu. SCH-Torhüter Pfeifer parrierte dabei einen Strafstoß der Naundorfer, den er selbst verschuldet hatte. Der Torgauer Stark egalisierte in der 81. Spielminute die Naundorfer Führung und im Torgauer Lager glaubte alle an eine Punkteteilung. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse: Rot für Torgau, Gelb/Rot für Naundorf und Strafstoß für die Gäste (87.) Der Schuss ging ins Netz und Hartenfels stand mit leeren Händen da.

Rackwitz hat sich mit seinem Sieg bei Doberschütz-Mockrehna II etwas Luft verschafft. Die fast abgestiegenen Oschatzer spielten daheim remis. Elbaue Torgau II/Großtreben muss nach der 1:3-Heimniederlage höllisch aufpassen, nicht noch Gefahr zu laufen im Abstiegssumpf zu versinken. In Delitzsch führte der Gastgeber gegen Wölkau bereits mit 3:1. Doch dann gelang den Gästen mit drei sehenswerten Treffern der nicht mehr geglaubte Sieg.



Statistik:

SV Laußig – LSV Mörtitz 2:0 (0:0)

TF: 1:0 Funke (73.), 2:0 Matner (77.); GK: 4 x Laußig; SR: D. Kühne (Süptitz); ZS: 95

FSV Oschatz – SV Spröda 1:1 (0:0)

TF: 1:0 Pohlmann (49.), 1:1 Huke (52./EFM.), GK: Oschatz 3 x, Spröda 5 x; SR: H. Tschernek (Torgau); ZS: 16

Elbaue Torgau II/Großtreben – SG Zschortau 1:3 (0:0)

Torgau/Großtreben: Fischer, Meyer (46. Fahlisch), Letzel, Kempf, Jamil (78. Bader), Peter, Weißschnur (56. T.Schröder), Götze, Schrinner, Krost, B. Schröder; TF: 1:0 Kempf (56.), 1:1 Sobek (75.), 1:2 Gohla (89.), 1:3 Boos (90.); GK: 4 x Elbaue, 2 x Zschortau; GRK: 1 x Elbaue; SR: Träumner (Mockrehna); ZS: 55

Hartenfels Torgau II – Traktor Naundorf 1:2 (0:0)

Torgau: Pfeifer, Gebray, Kujat, Stark, Jäckel, Farkas, Rohrbach, Maatz, Thomas, Sarray, Gharig; Naundorf: Th. Schneider, Wogawa, Dräger, Kernche, Siegel, Grützke, Brand, Prellberg, Gruhle, St. Schneider, Georgi; TF: 0:1 Brand (66.), 1:1 Stark (81.), 1:2 Grützke (87./EFM); GK: 2 x Torgau, 4 x Naundorf, GRK: 1 x Naundorf, RK: 1 x Torgau; SR: N. Trybusch (Doberschütz); ZS: 10

Roland Belgern – FV Bad Düben 2:0 (0:0)

Belgern: Straube, Merzsch, Ender, Natan (76. Nase), Wolter, Näke, Fiedler, Schneider, Seidel (90. Kisser), Schumann, Werner (65. Zscheile); TF: 1:0 Zscheile (80.), 2:0 Seidel (90.); GK: 1 x Belgern, 1 x Düben; SR: Krost (Torgau); ZS: 55

ESV Delitzsch II – SV Wölkau 3:4 (3:1)

TF: 1:0 Wenzel (27.), 2:0 Bothur (35.), 2;1 Kummer (41,), 3:1 Bothur (42.), 3:2 Opitz (67.), 3:3 Kaupert (82.), 3:4 Kummer (85.); GK: 1 x Delitzsch, 1 x Wölkau; SR: F. Quaasdorf Laußig); ZS: 45

Dob.-Mockrehna II – TSV Rackwitz 1:4 (1:1)

Dob.-Mockrehna: k.A.; TF: 0:1 Wolff (40.), 1:1 k.A, 1:2 Behrens (50.), 1:3 Stelzer (72), 1:4 Wollf (84.); GK: 1 x Rackwitz; SR: H. Schrader (Eilenburg); ZS: 10

Aktuelle Tabelle: