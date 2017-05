Laufen am Fuße des Rolands

Laufsport. „The trend is your friend“ bleibt das Motto beim Sparkassen-Rolandlauf in Belgern. Zum fünften Mal erfolgte unter den Augen des Belgeraner Rolands der Startschuß für die Laufwettbewerbe des SV Roland und einmal mehr wurden in den zwei wichtigsten Wertungen die Rekorde gebrochen.

Sowohl bei den Startern der Hauptläufe, als auch bei den Temperaturen gab es zum fünften Mal in Folge eine Verbesserung. Letzteres gab allerdings den Verantwortlichen auch zu denken. „Die Temperaturen sind zwar super, aber sie sorgen auch eher dafür, dass sich der ein oder andere Laufsportler lieber dem Alternativtraining im Wasser widmet“, sah Silvia Blüthgen, Vize-Chefin des Belgeraner Vereins, die Entwicklungen zwiespältig, und der Vereinsvorsitzende Sven Zschiesche fügte hinzu: „Wir kommen bei der Hitze auch logistisch an Grenzen, müssten viel mehr Wasserstellen anbieten.“ So klagten insbesondere die Walker über zu lange „trockene“ Abschnitte.



Trotz der Hinweise auf Hitze, Brückentage, Depeche-Mode-Konzert und Reformationsspektakel in Wittenberg gab es bei den Nachmeldungen ein großes Gedränge, so dass auch ohne die Mini-Läufer der Grundschule die 100er Marke geknackt wurde. Insgesamt standen unter dem roten Starterbogen der Sparkasse 151 Läuferinnen und Läufer und machten sich auf den Weg, das Altstadt-Pflaster auf unterschiedlichen Distanzen zu bezwingen. Damit lag man am Ende knapp unter dem Gesamtrekord an Teilnehmern.



Vorbereitet waren die Belgeraner bestens. 41 Ordner verteilten sich mit Sonnenschirmen und Sitzgelegenheiten an der Strecke und verhinderten falsches Abbiegen. Handballer Anton Vogel begleitete zur Sicherheit auf dem Rad die Meute auf der ersten Runde. Auf dem Markt standen Grill und Kuchenbuffet für das leibliche Wohl bereit, ebenso wie drei Zapfstellen – zwei Mal Wasser für die Läufer, ein Mal Gerstensaft für die Zuschauer. Im Bierwagen gab es auch den besten Blick, als Grundschüler Belgerns den Anfang machten. Obgleich diese eine reichliche Fangemeinde auf dem Markt versammelt hatten und für ein dichtes Gewusel sorgten. Schon beim Start gab es Stürze, allein dies ein Beweis für den großen Ehrgeiz der Kleinsten. Ganz selbstverständlich, dass die Siege auch entsprechend bejubelt wurden. Hernach durften sie mit anschauen, wie die Großen von Bürgermeisterin Eike Petzold auf die Rundenhatz geschickt wurden. Der erste Finisher unter den „Langstrecklern“ war nach knapp 21 Minuten der Pretzscher Theo Schmidt, der sich auf der 5-Kilometer-Runde klar vor dem Klitzschener Mike Richter (22:11) und dem Riesaer Josef Sahlbach (22:41) durchsetzte. Schmidts Vereinskameradin Gesine Richter sicherte sich die Frauen-Wertung.



Das Sprecher-Duo Sebastian Stöber und Karl-Otto Weck zollte aber auch den weiteren Einläufen reichlich Aufmerksamkeit und sorgte dafür, dass die Zuschauer immer bestens informiert waren. Auf der Zehner-Strecke huschte Hendrik Löschner (35:44) fast unbemerkt über die Ziellinie, die Männer am Mikrofon hatten nicht mit einer solchen Zeit gerechnet, aber der Leipziger hatte Front-Radler Vogel regelrecht über die Runde getrieben. Sein weibliches Pandent hieß Bianca Bogen. Die jüngste aus dem „Arcum-Quartett“ brachte vier Minuten zwischen sich und ihre erste Verfolgerin.



Und während die einen im Ziel schon feierten, lieferten sich die anderen noch große Kämpfe mit der Strecke und der Hitze. Die Entscheidungen auf dem langen Kanten wurden zu klassischen Titelverteidigungen. Sowohl Marc Werner, als auch Kathrin Bogen wiederholten ihre Siege aus dem Vorjahr und diesmal jeweils mit klarem Vorsprung. Für die Familie Bogen gab es zudem eine besondere Premiere in Belgern, erstmals startete die komplette Viererbande, einzig Vater Gregor schaffte es dabei nicht auf das Podest. Er war aber auch als einziger mit dem Rad nach Belgern angereist – die Abreise vollzog sich gemeinsam mit dem Rad in Richtung Leipzig. Die Überführung des Autos übernahmen die Großeltern – auch solche Geschichten machen den Sparkassen-Rolandlauf aus.

Platzierungen

2,5 km männlich: 1. Torben Reiter (Pretzsch), 2. Rupert Schmidt (Pretzsch), Finn Heide (Torgau)

2,5 km weiblich: 1. Anna Zeidler (Delitzsch), 2. Mia Marschalk (Bad Düben), 3. Maya Richter (Klitzschen);

5 km männlich: 1. Theo Schmidt (Pretzsch), 2. Mike Richter (Klitzschen), 3. Josef Sahlbach (Riesa)

5 km weiblich: 1. Gesine Reiter (Pretzsch), 2. Laura Stallmann (Mehna), 3. Nele Zieger (Hohburg);

10 km männlich: 1. Hendrik Löschner, 2. Alexander Mentin, 3. Rico Bogen (alle Leipzig)

10 km weiblich: 1. Bianca Bogen, 2. Anja-Regina Sing, 3. Leila Künzel (alle Leipzig)

21 km männlich: 1. Marc Werner (Leipzig), 2. Michael Voß (Leipzig), 3. Jörg Rehse (Riesa)

21 km weiblich: 1. Kathrin Bogen, 2. Antje Reimer (beide Leipzig).



