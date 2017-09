Lausa lädt zum Heidefest

Lausa. Von Freitag, dem 8. September bis Sonntag, 10. September wird in dem kleinen Dorf kräftig gefeiert. Wie schon seit vielen Jahren startet das Fest traditionell mit einem Rommé- und Skat-Turnier am Freitag Abend im Gasthof Lausa.



Der Samstag startet dann sportlich mit einem Volleyball-Turnier und hoffentlich zahlreichen Zuschauern. Am Nachmittag zur Kaffee- und Kuchenzeit werden die „Rolandstifte“ vom Hort Belgern im Festzelt für freudige Stimmung sorgen. Auf dem Festplatz wird der Naturwarenladen Sahlbach aus Cavertitz einen Stand aufbauen und Naturwaren, Seifen, Liköre und weitere hübsche Kleinigkeiten zum Verkauf anbieten. Außerdem verkauft der Sport- und Heimatverein Lausa traditionell wieder die Keramik der Werkstatt für behinderte Menschen (AWO Eilenburg). Die Kinder können sich mit Riesenseifenblasen, beim Malen, beim Kinderschminken oder auf der Hüpfburg die Zeit vertreiben. Für die Großen gibt es verschiedene Holz-Spiele, bei denen die Besucher ihre Geschicklichkeit testen können.



Am Abend lädt der Verein zum Tanz in das Festzelt ein. Am Sonntag klingt das Heidefest beim Frühschoppen mit den Rolandstädter Blasmusikanten aus, in der Mittagspause begeistert die Tombola mit netten Preisen, gestiftet von den Einwohnern Lausas und Kaisas. Am Sonntag findet außerdem der HeideRadCup statt, weswegen die Zufahrt nach Lausa nicht uneingeschränkt funktioniert.