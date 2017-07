Lausaer Konzert am heutigen Dienstag im MDR

Lausa. Bei strahlendem Sonnenschein und bestem Sommerwetter lockte kürzlich der Gospelchor der Schlosskirche zu Wittenberg eine große Menge an Besucher in die kleine Dorfkirche Lausa.

In allen bisherigen Veranstaltungen des Fördervereins Dorkirche Lausa wurden noch nie so viele Besucher gezählt wie an diesem Abend. Jeder Platz der aktuell weiterhin in der Sanierung befindlichen Kirche wurde genutzt, so dass 150 Musikbegeisterte 60 prall gefüllte Minuten herrlichster Musik genossen. Der Gospelchor unter Leitung von Thomas Herzer belebte die Kirche und die Besucher, erntete Dauerapplaus und wurde erst nach drei Zugaben aus der Kirche gelassen.

Nach Dankes- und Lobesworten lud die Vereinsvorsitzende Bärbel Scaruppe in den Garten vom Gasthof Lausa ein. Dort ließen sich Chor und Besucher Leckeres aus der Gulaschkanone und vom Grill schmecken, stillten ihren Durst und kamen noch einmal in den Genuss einer musikalischen Zugabe. Im Garten war Zeit, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Viele Gäste und auch der Chor genossen die schöne Atmosphäre und ließen den Abend gemeinsam ausklingen. Und noch ein Highlight begleitete den Nachmittag und Abend in Lausa.

Das MDR Fernsehen hatte sich nach Initiative einer Einwohnerin aus Lausa mit dem Förderverein in Kontakt gesetzt und sich zu dem Konzert angemeldet. Das Kamerateam um Judith Heinze nahm sich Zeit für die Kirche, das Konzert aber auch für einen Rundgang rund um Lausa und kehrte auch mit in den Garten am Gasthof ein. Die Filmminuten werden huete im Sachsenspiegel, 19 Uhr, zu sehen sein!

Der Förderverein Dorfkirche Lausa dankt dem Gospelchor von Herzen für das Benefizkonzert und den auf sich genommenen Aufwand. Als Dankeschön gab es vor dem Konzert Kaffee und Kuchen am geschmückten Dorfteich und danach Verpflegung im Garten des Gasthofes. Wir danken den fleißigen Kuchenbäckern und natürlich Annett Starke für alle Bewirtung. Harry Grube aus Torgau brachte noch leckere Kirschen nach Lausa, die gern von den Gästen verspeist wurden, auch dafür herzlichen Dank. Die Spendenbereitschaft des begeisterten Publikums war groß, so dass der Förderverein Dorfkirche Lausa wieder einen Teil der weiter erforderlichen Eigenmittel für die nächsten Bauabschnitte beitragen kann. Auch dafür im Namen der kleinen Dorfkirche allen ein herzliches Dankeschön.