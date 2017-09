Laut aber friedlich

Vielleicht zwischen 300 und 400 Menschen. Die angemeldete Demonstration vom Spektrum aufrechter Demokraten (SAD) und der Alternative für Deutschland (AfD) wurde von den Sicherheitskräften im Bereich der Scheffelstraße platziert. Doch einen Großteil der Demonstranten, die sich zumindest optisch weder mit AfD noch SAD in Verbindung bringen ließen, hielt es nicht lange in ihrer Ecke. Während der Merkel-Rede rückte die Gruppe bis an den abgesperrten Bereich der CDU-Anhänger heran. Diejenigen, die klar als Anhänger des Spektrums zu erkennen waren, blieben jedoch an ihrer ursprünglichen Position.

Das war jedoch einer der wenigen Punkte, an die sich die Gegendemonstranten hielten. Im Vorfeld der Veranstaltung, als sich die Demonstranten in der Schloßstraße vor dem SAD-Büro gruppierten, hatte Versammlungsleiter Sandro Oschkinat, Vorsitzender des SAD, noch davon gesprochen, die Reden von Merkel und Co. nicht stören zu wollen. „Wir sind weder kriminelle noch asoziale Extremisten. Keine linken oder rechten Faschisten. Wir sind aufrechte Demokraten, anständige Bürger, Arbeiter und Patrioten, die wissen, dass die Meinungsfreiheit auch für unsere politischen Gegner gelten muss. Vor und nach ihrer Rede können wir unsere Ansichten natürlich in Sprechchören kund tun“, ließ Oschkinat verlauten.

Doch daran hielten sich weder er selbst noch seine Unterstützer. Mit Ausnahme der Nationalhymne, die zum Abschluss der Veranstaltung angestimmt wurde, belegten die Demonstranten jeglichen Redebeitrag mit Dauerprotest. Mit Trillerpfeifen und der eigenen Stimmgewalt wurden die Reden von Merkel, Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und dem Bundestagsabgeordneten Marian Wendt ohne Pause begleitet. Erst, als auch die Lautstärke der Redner technisch weiter erhöht wurde, waren deren Worte im hinteren Bereich des Marktes wieder zu hören.

Neben den mündlichen Unmutsbekunden, die neben „Volksverräter“ und „Merkel muss weg“ auch „Wir sind das Volk“ umfassten, hielten die Gegendemonstranten diverse Plakate und Rote Karten in die Höhe. Abgesehen von der ohrenbetäubenden Lautstärke der wütenden Proteste blieben die Demonstranten jedoch friedlich. Gegenstände, wie am Tag zuvor bei der Merkel-Rede in Heidelberg, gab es nicht.

Mit etwas Verspätung war auch ein mit Lautsprechern ausgerüstetes Fahrzeug von Thügida vorgefahren. Die Gruppe hatte eine zweite Gegendemonstration angemeldet und wurde am Fleischmarkt platziert. Die Anti-Merkel-Parolen des dortigen Sprechers fanden jedoch kaum Gehör. Laut Polizei wurden rund 20 Menschen dieser Demo zugerechnet. Gegen Ende der Veranstaltung schlängelte sich zudem eine kleine Gruppe mit NPD-Plakaten durch die Menge.

Der Polizeieinsatz des gesamten Tages verlief mit Unterstützung von Einsatzkräften der Sächsischen Bereitschaftspolizei, des LKA und Polizeiverwaltungsamtes ohne wesentliche Vorkommnisse. Zwei Straftaten, eine versuchte gefährliche Körperverletzung und ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wurden im Rahmen des Einsatzes registriert.