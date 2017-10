Leader-Projekte in Augenschein genommen

Schildau/Torgau. Schon im Vorfeld der 110 Kilometer langen Bustour gab es kleine Fragezeichen. Wird die Zeit tatsächlich reichen? Um es gleich einmal vorwegzunehmen: Sie reichte. Nicht zuletzt deswegen, weil Busfahrer Lars Gersten mit seinem bequemen und 190 PS starken Oldie – einem blauweißen Fleischerbus S5 – mächtig auf die Tube drückte.

Etwa 30 Mitglieder des Regionalen Entscheidungsgremiums der Leader-Förderregion Sächsisches Zweistromland-Ostelbien machten sich in dieser Woche auf den Weg, um sieben bewilligte Förderprojekte in Augenschein zu nehmen.

Start und Ziel der Rundreise war Wermsdorf. Gleich vier Mal legte die Truppe im Altkreis Torgau eine Stippvisite ein. Dabei handelte es sich um das Oschatzer Tor in Belgern (hier geht es in Kürze an die Neueindeckung des Dachs), die Begutachtung einer Scheune in Mahitzschen (diese wird zu Wohnzwecken umgebaut), die Besichtigung einer Lagerhalle beim Torgauer Pro-Montessori-Verein (hier sollen Klassenräume und eine Aula entstehen) sowie das Projekt Hortneubau Schildau (hier hatte das Gremium Gelder für den Abriss zweier alter Gebäude genehmigt).

Besonderes Augenmerk wurde auf das Hallenprojekt des Montessori-Vereins gelegt. Wird dieses doch mit der höchstmöglichen Förderung von 150 000 Euro bedacht. Niels Harzer vom Vereinsvorstand und Katja Reder empfingen den Tross und stellten die Arbeit des Vereins kurz vor. Weil nach Infos, Kaffee und Kuchen auch noch Zeit für die Halle bleiben musste, warfen die Besucher nur noch kurze Blicke in Kinderhaus, Grund- und Mittelschule.

Stichwort Zeit: Die verging tatsächlich schneller als gedacht, sodass am Ende der Besuch des Schildauer Horts auf der Kippe stand. Doch angesichts der Bedeutung des Großprojekts wurde auch hier noch einmal ein Stopp in den Zeitplan gequetscht. Den nutzte Bürgermeistern Eike Petzold, um über den Baustand und die Verwendung der 83 000 Euro Leader-Förderung zu sprechen.

Und Petzold sollte gleich mit einer positiven Nachricht loslegen: Die bewilligte Förderhöhe habe man bei weitem nicht ausgeschöpft. Noch besser: Für den Abriss aller vier Gebäude wurden nur 97 000 Euro fällig.

Ohnehin liege das Hortprojekt mit Gesamtbaukosten von 2,5 Millionen Euro derzeit voll im Kostenplan. Im März soll hier eine große Eröffnungsfeier steigen – nach dann 14 Monaten, den Abriss eingerechnet.

Wie notwendig der Hortneubau war, zeigt sich allein schon an der Tatsache, dass man noch im Jahre 2016 davon ausging, dass 100 Plätze locker reichen würden. Nach Angabe Petzolds deutet derzeit aber einiges darauf hin, dass 110 Kinder eine Hortbetreuung in Anspruch nehmen könnten. Damit wäre der komfortable Sicherheitspuffer mehr als ausgeschöpft. Jene Kinder-Anzahl würde das Gebäude aber aufnehmen können, so die Bürgermeisterin. Um den Hortbau stemmen zu können, hatte die Doppelstadt gleich drei Fördertöpfe angezapft. Zusammen bringen diese es auf eine Fördersumme von 40 Prozent.