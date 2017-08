Lebendiges Museum an der Elbe

Torgau bekam in dieser Woche hochrangigen Besuch. Zig Luther-Forscher bestaunten das lebendige Museum an der Elbe.

Torgau. Teilnehmer eines in Wittenberg stattfindenden internationalen Lutherkongresses weilten am Mittwoch in Torgau: Nach einem offiziellen Empfang im Rathaus durch den die urlaubende Oberbürgermeisterin vertretenden ältesten Stadtrat Dr. Frank Henjes und einem sich anschließenden touristischen Kurzprogramm gab es zum Abschluss des Tagesausflugs dann nochmals einen Empfang. Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth und Nordsachsens Landrat Kai Emanuel hießen hierzu die 150 Teilnehmer des 13. Internationalen Kongresses für Lutherforschung auf Schloss Hartenfels willkommen. Der alle fünf Jahre tagende Kongress (zuvor in Helsinki, kommend in Los Angeles) widmet sich noch bis zum heutigen Freitag den Anfängen der Reformation.

Die aus der ganzen Welt angereisten Gäste erwartete am Mittwochabend ein Orgelkonzert in der 1544 von Martin Luther geweihten Schlosskapelle, dem ersten evangelischen Kirchenneubau der Welt. Im Anschluss daran wurden die Gäste im Schlosshof von Staatsministerin Kurth, Landrat Emanuel, Regionalbischof Probst Dr. Johann Schneider und Kongresspräsident Johannes Schilling in deutscher und englischer Sprache begrüßt. Die Torgauer Renaissancetänzer sorgten für den kulturellen Rahmen.

Die Lutherforscher genossen den angenehmen Sommertag in Torgau, den Dr. Frank Henjes im Rathaus mit einem Überblick über die Bedeutung Torgaus zur Zeit der Reformation einleitete. Dabei schlug der SPD-Fraktionschef auch einen Bogen in die Neuzeit und verwies unter anderem auf die enorme Bedeutung, die Torgau dem Tourismus zuschreibt.

Dr. Stefan Rhein, Vorstand und Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt, genoss sichtlich den Abstecher von der Elbe an die Elbe. Torgau habe mehr 16. Jahrhundert zu bieten als Wittenberg, sagte er. Für die Kongressteilnehmer sei es eine Erfahrung erster Güte gewesen, die Innenstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten zu erleben. Bislang wäre vielen der Kirchenhistoriker und Theologen die Stadt und deren Rolle während der Reformation nur aus Aufzeichnungen her ins Gedächtnis gerückt. Durch die Straßen Torgaus zu laufen und einem Konzert in der Schlosskapelle lauschen zu dürfen, sei für jeden ein großartiges Erlebnis gewesen.