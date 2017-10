Lecker, buttrig und zuckrig

KATHEWITZ. Erster Stollenanschnitt des Jahres hat in Kathewitz für Begeisterung gesorgt

Wie das duftete, wie das schmeckte! Vor wenigen Tagen gab es den inoffiziell ersten öffentlichen Stollenanschnitt des Jahres in Nordsachsen. Das Kathewitzer Backteam hatte in Vorbereitung auf den 4. Apfeltag fleißig gebacken, gebuttert und gezuckert. Sodann konnte Volkhard Werner das erste Exemplar fachmännisch zerteilen und nebenan in die „Gute Stube“ des altertümlichen Bauernhofes bringen. Hier warteten schon die Gäste und ließen sich das Gebäck wahrlich gut schmecken. Einige Stücke wurden sogar nach Hause mitgenommen.

„Es macht jedes Mal viel Mühe, aber auch viel Spaß, den Reisigbackofen anzuheizen, Kuchen und Stollen zu backen. Dazu braucht es Sachverstand und geübte Hände“, fachsimpelt Erich Niejaki. Beides könne man jedoch gut erlernen.

Der 81-Jährige ist noch immer Chef des Backteams, auch die meisten anderen elf Mitglieder sind im fortgeschrittenen Alter und würden ihre Kenntnisse gern weitervermitteln. Wer sich dafür interessiert, sollte sich im Mehrgenerationenhaus Arzberg melden.