Leergut wurde zur Beute

Torgau. Am Sonntagabend drangen Unbekannte zwischen 19.25 Uhr und 20 Uhr in das Leergutlager eines Einkaufsmarktes im Außenring ein und entwendeten dort Leergut in unbekanntem Wert. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.