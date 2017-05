Lehrlinge treten wieder gegeneinander beim Pushball an

Die Sächsischen Gestütsverwaltung begeht in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum ihrer Gründung. TZ sprach im Vorfeld mit Gestütsleiter Steffen Bothendorf.

Graditz. Die Sächsischen Gestütsverwaltung begeht in diesem Jahr das 25-jährige Jubiläum ihrer Gründung. Am 1. April 1992 wurden das Landgestüt Moritzburg und das Hauptgestüt Graditz unter dem Dach der Sächsischen Landesanstalt für Landwirtschaft vereinigt und stehen seither der Pferdezucht im Freistaat Sachsen als moderne Serviceeinrichtung zur Verfügung. Dafür wird auch die diesjährige Gestütsschau am 21. Mai im Hauptgestüt Graditz einen Beweis liefern. TZ sprach im Vorfeld mit Gestütsleiter Steffen Bothendorf.



TZ: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wann wird die Gesütsschau beginnen?

St. Bothendorf: Um 14 Uhr werden die Parforcehornbläser das akustische Signal auf der Pardieskoppel geben. Schon zuvor können die Pferdefreunde durch unsere Anlagen bummeln. Für musikalische Unterhaltung auch in der Pause sorgt der Musikverein Lampertswalde.



Wieviel Schaubilder umfasst das diesjährige Programm?

Insgesamt sind es zwölf. Wir präsentieren unter anderem die Hauptgestütsherde mit den Fohlen dieses Jahrgangs, Zuchthengste und Beispiele aus der Ausbildung. Außerdem wird sich die Reiterstaffel der sächsischen Polizei präsentieren. Für sportliche Unterhaltung sorgt wie im Vorjahr ein Pushballspiel der Lehrlinge. Den Abschluss der Schau wird traditionell die Hirschjagd Johann Friedrich des Großmütigen in historischen Kostümen bilden.



Können die Besucher wieder mit zusätzlichen Parkmöglichkeiten rechnen?

Ja, auf einer Fläche in Richtung Beilrode wird es diese geben. Gästen aus Torgau und der nähren Umgebung empfehle ich, das Fahrrad zu nutzen.



Wie steht es um die begehrten Eintrittskarten?

Die können im Vorfeld in der Gestütsverwaltung telefonisch unter 03421 703510 bestellt oder an der Tageskasse erworben werden.



An das leibliche Wohl der Besucher wird gedacht?

Na selbstverständlich. Vor, während und nach der rund zweieinhalbstündigen Gestütsschau kann man seinen Hunger und Durst auf vielfältige Art und Weise stillen.