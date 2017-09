Letzte Chance für Vorbestraften

Torgau. Der mehrfach vorbestrafte Oschatzer kam mit einer Freiheitsstrafe davon, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Halt, der Oschatzer ist verkehrt, denn zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung hatte der 34-Jährige keinen festen Wohnsitz, campierte meist bei Verwandten oder Freunden in der Region. Allerdings durfte er einen Tag nach der Gerichtsverhandlung eine Wohnung in Oschatz beziehen. Er hätte aber auch in den Knast wandern können.



Erwischt wurde der ledige, kinder- und arbeitslose Mann ohne Berufsabschluss Mitte Oktober 2016 von der Polizei, als er 0,2 Gramm Crystal Meth bei sich hatte. Gekauft hatte Enzo K. den Stoff nach eigener Aussage von einem Kumpel in Wermsdorf für 20 Euro. Auf die Frage des Richters, woher der Angeklagte denn wusste, dass er das Crystal Meth bei diesem Mann bekam, antwortete Enzo K.: „Das weiß doch ganz Wermsdorf.“ Der Straftäter gestand zudem ein, den Stoff gleich nach dem Kauf selbst konsumiert zu haben.



Seitdem habe er kein Crystal Meth mehr zu sich genommen, sagte er vor Gericht. „Es war damals eine schwierige Zeit für mich. Meine Freundin hatte unsere Beziehung gerade beendet. Da habe ich wieder zu dem Zeug gegriffen. Es war ein Rückfall, denn ich hatte vorher im Maßregelvollzug, im dem ich drei Jahre saß, eine Drogentherapie erfolgreich absolviert.“ (Anmerkung der Redaktion: Im Maßregelvollzug werden nach Paragraph 63 und Paragraph 64 des deutschen Strafgesetzbuches unter bestimmten Umständen psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter entsprechend den Maßregeln der Besserung und Sicherung untergebracht.).



Die Aussichten für den Angeklagten standen vor der Hauptverhandlung schlecht. Der Knast drohte erneut aufgrund seiner Vergangenheit. Immerhin hatte der Mann, der derzeit von Hartz IV lebt (Einkommen: 409 Euro), satte 19 Vorstrafen auf seinem Konto. Mit dieser Bilanz wird aus der zurückhaltenden Person vor Gericht ein Typ mit krimineller Vergangenheit, der trotz seiner erst 34 Jahre schon einige Jahre gesiebte Luft atmen durfte. Er kassierte zunächst Jugendstrafen und setzte seine „Karriere“ als Straftäter auch im Erwachsenalter mit Konstanz fort. Verurteilt wurde der Nordsachse erstmals als 16-Jähriger wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Er folgten Straftaten wie Urkundenfälschung, räuberischer und gemeinschaftlicher Diebstahl, schwere räuberische Erpressung sowie Erschleichung von Leistungen.

Sein Rückfall mit der Einnahme von Crystal Meth soll seine Ex-Freundin nach einem Streit mit ihm bemerkt haben. Dabei verhielt sich Enzo K. derart ausgeflippt, dass die Frau die Polizei rief. „Der muss was genommen haben“, soll sie den Ordnungshütern mitgeteilt haben und Enzo K. gestand diese Straftat sofort ein, was ihm bei der Urteilsfindung als Selbstanzeige positiv angerechnet wurde.



Günstig stehen derzeit für den Angeklagten die Chancen auf eine geregelte Arbeit, die ihm das Jobcenter vermittelte. Er könne, nach dem er die neue Wohnung bezogen hat, bei einer Firma auf Montage im Ausbau tätig werden. Allerdings konnte der Mann vor Gericht nicht mal den Namen des Unternehmens nennen. Er wusste nur, dass er zehn Euro pro Stunde verdienen wird.

Nach nur 20 minütiger Hauptverhandlung verurteilte der Vorsitzende Richter den Angeklagten wegen vorsätzlichem, unerlaubtem Erwerb von Betäubungsmitteln nach Paragraph 29 des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss Enzo K. in den nächsten drei Monaten 300 Euro in die Landesjustizkasse zahlen oder 60 Stunden gemeinnützige Arbeit im gleichen Zeitraum leisten.



Der Richter wertete in seiner Begründung positiv, dass der Angeklagte geständig war. Auch die Selbstanzeige in Bezug auf die Drogenbeschaffung wirkte sich positiv aus. Negativ indes fielen die 19 Vorstrafen und eine laufende Bewährung ins Gewicht. „Wenn ich sie so anschaue, sehe ich in ihnen ein zartes Pflänzchen wachsen, bei dem ich die kleine Hoffnung zum positiven Gedeihen hege. Deshalb bekommen sie ihre Chance zur Bewährung. Wenn sie diese nicht nutzen, sehen wir uns bestimmt bald wieder“, sagte der Richter zum Abschluss. Der Angeklagte nahm das Urteil ohne zu zögern an.