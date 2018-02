Letzter Pokal ging von der Elbe an die Mulde

Viererpack die Zweite gab es am Sonntag beim Allianz-Hallen-Cup der D-Junioren. Abermals wackelte die Zusagen-Liste in den letzten Tagen vor dem ersten Anpfiff und erneut kam die Dreierrunde als Spielplan zum Einsatz.

Die ersten Spiele verliefen recht ausgeglichen, nach der ersten Runde waren alle Teams noch im Rennen um den Turniersieg. Die Kicker von Tapfer 06 Leipzig fielen ein wenig ab, sorgten aber in der zweiten Runde mit einem erkämpften 1:1-Unentschieden mit den Hausherren dafür, dass diese entscheidenden Boden einbüßten.

Schon im ersten Aufeinandertreffen konnten die Belgeraner nicht gewinnen, verloren gar mit 2:4. Und die Tapferen schienen auch im Endabschnitt noch einmal Zünglein an der Waage spielen zu können. Denn mit ihrem 3:1-Erfolg über den FC Grimma stellten sie den Muldestädtern ein Bein. Damit ergab sich für die SG Züllsdorf die Chance, die Grimmaer noch abzufangen. Im direkten Duell hätte sich aber ein Sieg für die Ostelbier ergeben müssen. Schnell war Grimma jedoch mit zwei Treffern in Front, nach dem Anschluss schnupperte Züllsdorf zwar am Remis. Da weder dies, noch eine Wende gelang, waren danach die Plätze verteilt und der Pott wurde von Turniersponsorin Nicole Reuschel an die Muldestädter übergeben.

Ergebnisse:

Belgern – Züllsdorf 1:1 Leipzig – Grimma 1:6 Belgern – Leipzig 2:4 Grimma – Züllsdorf 1:1 Züllsdorf – Leipzig 4:1 Grimma – Belgern 0:2 Züllsdorf – Belgern 2:3 Grimma – Leipzig 3:0 Leipzig – Belgern 1:1 Züllsdorf – Grimma 1:4 Leipzig – Züllsdorf 0:5 Belgern – Grimma 0:3 Belgern – Züllsdorf 2:4 Leipzig – Grimma 3:1 Belgern – Leipzig 2:1 Grimma – Züllsdorf 2:1 Züllsdorf – Leipzig 2:1 Grimma – Belgern 5:1

Endstand:

1. FC Grimma 25:10 19 2. SG Züllsdorf 21:15 14 3. SpG Belgern/Elbaue 14:21 11 4. SV Tapfer 06 Leipzig 12:26 7

Belgern:

Müller, Eberlein, Schuller (2 Tore), Maximilian Kurth (4), Oppermann (3), Josch (4), Weiße (3)