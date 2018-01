Licht an, Ton ab in der Kleinen Galerie

Doch Hans-Jürgen Kurandt, Hans-Joachim Bass, Klaus Schönfelder und Thomas Stöber, die ehemaligen Mitglieder der Band „Extrem“, erleben nun dieses Gefühl in einer ganz anderen Dimension: Am heutigen Abend werden sie unterm Dach des Kunst- und Kulturvereins „Johann Kentmann“ die mit Spannung erwartete Ausstellung „50 Jahre Tanzmusik in Torgau“ eröffnen, ein Ereignis, dem sie sich seit Monaten mit Herzblut verschrieben haben.

Allerdings können an der Vernissage in der Kleinen Galerie nur geladene Gäste teilnehmen: „Wir wissen, dass viel mehr Menschen kommen möchten, aber die Platzkapazität gibt das leider nicht her“, bittet Thomas Stöber um Verständnis und versichert: „Es wird im Zeitraum der Ausstellung, die bis zum 1. März zu sehen ist, noch einige Gelegenheiten geben, mit den Musikern in Kontakt zu kommen, so zum Beispiel bei Themenabenden.“

Im Juli hatte sich die Crew erstmals mit ihrer Idee an die Öffentlichkeit gewandt, eine Ausstellung zu initiieren, die einen umfassenden Rückblick auf 50 Jahre Musikgeschichte im Altkreis Torgau gibt. Dass diese nun weit umfangreicher geworden ist, als sie ahnen konnten, liegt ohne Zweifel daran, dass die „Extremen“ mit ihrem Anliegen den Nerv unzähliger Wegbegleiter und Fans getroffen haben. Ein Aufruf an ehemalige Bühnenkollegen, die Ausstellung mit Leihgaben zu bereichern, hatte eine „Wahnsinnsmenge an Material“ gebracht, so Kurandt.

Alles wurde mit Sorgfalt konzeptionell aufgearbeitet, Bildtafeln zusammengestellt,beschriftet, teils mit kurzweiligen Texten versehen und in den vergangenen Tagen in der Kleinen Galerie zu einer beeindruckenden Ausstellung arrangiert. Neben vielen Originaldokumenten sind auch Musikinstrumente und -technik aus früheren Jahrzehnten zu bestaunen. Zu sehen ist die Ausstellung während der Öffnungszeiten des Hauses, dienstags bis freitags, jeweils 10 bis 17 Uhr, samstags und sonntags nach Voranmeldung. Nach vorheriger Vereinbarung sind auch andere Termine möglich (Tel. 03421 713583).