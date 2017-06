Licht ins Dunkel gebracht

Großtreben. Dank einer Privatspende von Dr. Hans-Georg Krantz (Gründer des K&S-Familienunternehmens) und der Arbeitsleistung der „Elbe“ Baubetreuungs- und Betriebsgesellschaft mbH können Besucher jetzt noch besser in die Geschichte des Ziegelbrands eintauchen. Knapp zwei Tage benötigten Elektromeister Peter Schauer und sein Team, das Industriedenkmal an der Grenze zu Sachsen-Anhalt nach Plänen des Projektverantwortlichen Georg Milling mit den notwendigen Innenleuchten zu bestücken.



Milling gegenüber der Torgauer Zeitung: „Durch den Einsatz der Lampen erhalten Gäste nun einen deutlich besseren Eindruck von der Wirkungsweise des Ofens.“ Milling und Holger Reinboth vom Ostelbienverein (der Verein kümmert sich seit 2007 um den Erhalt des Bauwerks) betonten zudem die nach wie vor sehr gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit Andreas Klein-Heßling, dem Betreiber der Putenmastanlage. Der Ringbrandofen befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den Stallungen.



Im Jahre 2015 feierte man in Großtreben das 150-jährige Bestehen des Ofens, der nach einer 130 000 Euro schweren Sanierung vor dem Zusammenbruch bewahrt werden konnte. Vor allem der charakteristische Holzvorbau drohte auf Grund einer enormen Schiefstellung wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Selbst der mächtige Schornstein war mit Rissen durchzogen. Dass der Ofen bis heute überlebte und sich mittlerweile wieder Besuchern öffnet, ist dem Zufall geschuldet: Der Torgauer Denkmalschutzpfleger Thomas Linsener und der Dautzschener Hobbyhistoriker Peter Schulze (†) hatten im Jahre 2006 das baufällige Objekt unabhängig voneinander ins Auge gefasst. Beide hatten erkannt, dass der bis 1971 in Betrieb gewesene Ofen unbedingt für die Nachwelt erhalten werden muss.



Die Erbauer des Ringbrandofens hatten dazumal den enormen technischen Fortschritt erkannt, den das Hoffmannsche Prinzip beim Brennen der Ziegel lieferte. Bis zu 70 Prozent weniger Brennstoffe waren fortan notwenig, um Ziegel in einem fortlaufenden Prozess brennen zu können. Bauexperte Holger Bönisch aus Zwethau hatte dies als technische Revolution in der Thermodynamik beschrieben und auf die gleiche Höhe wie die Erfindung des Rades in der Mechanik gestellt.