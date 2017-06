Lieber auf Nummer sicher

Schöna. Motorradfahrer sind nicht gerade zimperlich. Doch wenn’s allzu stark pladdert, macht eine Ausfahrt einfach keinen Spaß. Und gefährlich ist es obendrein. In Schöna musste der Trip der Sächsischen Tourenfahrer am Sonntag wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Mit vier Motorrädern wurde trotzdem die komplette Strecke abgefahren, um die Absage kund zu tun. Man fühlte sich den treuen Fans an der Straße verpflichtet. „Es war einfach nur schön zu sehen, dass sich so viele Leute eingefunden und gefreut hatten“, hieß es vonseiten der Biker.



Der Regen hatte bereits am Nachmittag zuvor ein kurzes Stelldichein gegeben. Wer nicht gerade unter den Schleppdächern weilte baute sich eilends mit Stangen und Planen einen eigenen Regenschutz. Das Wetter war es jedoch nicht, warum im Vergleich zum vergangenen Jahr spürbar weniger Biker das Clubhaus angesteuert hatten. Wie Ober-Tourenfahrer Robert gegenüber der Heimatzeitung erklärte, feierten einige Clubs Jubiläen. Mit von der Partie waren indes die „Crazy Knights“ aus Halle. Seit Jahren schon gehört die Truppe zu den Stammgästen in Schöna. Diesmal bestand die Gemeinschaft, die auf der Straße von Road Captain Dirk angeführt wird, aus zehn Leuten. Die Altersspanne ging bei knapp einem Jahr los und endete beim 74-jährigen „Didi“. Die Hallenser zeigten sich erneut von der Top-Organisation und dem Rahmenprogramm begeistert.



Von Halle aus ist es nur ein Katzensprung nach Leipzig. Und von dort ist es wiederum nicht weit nach Schöna. Zu einer Handvoll Leipziger gehörte Schwerlasttransportfahrer „Goerke“ (bei einem Biker-Treffen gibt’s immer nur Vor- oder Spitznamen). In seinem Berufsleben manövrierte er schon bis zu 870 Tonnen schwere Lastzüge. Der 30-jährige Leipziger gibt sich daher im Privaten mit einer eher handliche Triumph als Zweirad zufrieden. Mit einer Molotov M72 kam Stefan aus Beilrode nach Schöna. Zwei Jahre hatte er an dem durch und durch kaputten Gespann, das er einst gegen einen Kasten Bier eintauschte, geschraubt. Lohn der Arbeit war ein Fahrzeug, das am Samstag am Eingangsbereich auf sich aufmerksam machte. Gleich daneben parkte Mike aus Kötten (Gemeinde Arzberg) mit einer alten MZ RT 125 und Freundin Selina aus Belgern. Dass er ausgerechnet mit einem „EB“-Nummernschild dahergebraust kam, machte zunächst stutzig. Grund des Ganzen: Mike wollte unbedingt die Bezeichnung RT 125 im Nummernschild haben. Weil jedoch „TG“, „TO“ und auch „TDO“ diese Kombination schon vergeben hatten, habe er sich eben für „EB“entschlossen.